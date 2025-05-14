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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Люди сейчас злые. Раздули, будто я ребенка обидел»
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 10:56 |
812
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Люди сейчас злые. Раздули, будто я ребенка обидел»

Вингер «Динамо» высказался о своих отношениях с фанатами

14 мая 2025, 10:56 |
812
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Люди сейчас злые. Раздули, будто я ребенка обидел»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о своих отношениях с фанатами, вспомнив о нашумевшем видео с малым болельщиком, который называл его «Ярмолой»:

«Никого не хочу убеждать, у каждого есть свое мнение и это нормально. Мне не понравилась сама ситуация, но я всегда хорошо отношусь к детям, никогда не отказывал в автографе, фото.

Я видел, что меня снимают. Сейчас такая ситуация в стране, что люди сейчас злые на все, что происходит, и они из простой ситуации раздули что-то такое, как будто я ребенка чем-то обидел».

В сезоне 2024/25 Андрей Ярмоленко провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фанаты болельщики зрители
Дмитрий Вус Источник: YouTube
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