Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Люди сейчас злые. Раздули, будто я ребенка обидел»

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о своих отношениях с фанатами, вспомнив о нашумевшем видео с малым болельщиком, который называл его «Ярмолой»:

«Никого не хочу убеждать, у каждого есть свое мнение и это нормально. Мне не понравилась сама ситуация, но я всегда хорошо отношусь к детям, никогда не отказывал в автографе, фото.

Я видел, что меня снимают. Сейчас такая ситуация в стране, что люди сейчас злые на все, что происходит, и они из простой ситуации раздули что-то такое, как будто я ребенка чем-то обидел».

В сезоне 2024/25 Андрей Ярмоленко провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 1 голевой передачей.