Полесье хочет подписать игрока сборной Украины из Шахтера. Есть еще 2 цели

Житомирское «Полесье» интересуется тремя опытными украинскими футболистами, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, речь идет о полузащитнике донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Егоре Назарине, а также о двух экс-игроках «сине-желтых» – защитнике «Динамо» Александре Караваеве и хавбеке «Вереса» Игоре Харатине.

В сезоне 2024/25 Егор Назарина провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. На счету Александра Караваева 27 поединков, 5 забитых мячей и 3 ассиста. Игорь Харатин забил 5 голов и отдал 1 результативный пас в 22 играх.

Ранее житомирское «Полесье» официально уволило Имада Ашура.