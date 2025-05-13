Полесье хочет подписать игрока сборной Украины из Шахтера. Есть еще 2 цели
Егор Назарина, Александр Караваев и Игорь Харатин могут продолжить карьеру в Житомире
Житомирское «Полесье» интересуется тремя опытными украинскими футболистами, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, речь идет о полузащитнике донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Егоре Назарине, а также о двух экс-игроках «сине-желтых» – защитнике «Динамо» Александре Караваеве и хавбеке «Вереса» Игоре Харатине.
В сезоне 2024/25 Егор Назарина провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. На счету Александра Караваева 27 поединков, 5 забитых мячей и 3 ассиста. Игорь Харатин забил 5 голов и отдал 1 результативный пас в 22 играх.
Ранее житомирское «Полесье» официально уволило Имада Ашура.
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