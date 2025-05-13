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Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 14:49 | Обновлено 13 мая 2025, 15:06
627
1

Полесье хочет подписать игрока сборной Украины из Шахтера. Есть еще 2 цели

Егор Назарина, Александр Караваев и Игорь Харатин могут продолжить карьеру в Житомире

13 мая 2025, 14:49 | Обновлено 13 мая 2025, 15:06
627
1
Полесье хочет подписать игрока сборной Украины из Шахтера. Есть еще 2 цели
ФК Шахтер. Егор Назарина

Житомирское «Полесье» интересуется тремя опытными украинскими футболистами, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, речь идет о полузащитнике донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Егоре Назарине, а также о двух экс-игроках «сине-желтых» – защитнике «Динамо» Александре Караваеве и хавбеке «Вереса» Игоре Харатине.

В сезоне 2024/25 Егор Назарина провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. На счету Александра Караваева 27 поединков, 5 забитых мячей и 3 ассиста. Игорь Харатин забил 5 голов и отдал 1 результативный пас в 22 играх.

Ранее житомирское «Полесье» официально уволило Имада Ашура.

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Егор Назарина Александр Караваев Игорь Харатин Верес Ровно Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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potemkin78
Ансу Фати переходит в Полесье?  сегодня ж не 1 апреля
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