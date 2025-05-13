Отдал 17 лет. Капитан Реала покинет клуб после завершения сезона

Ожидается, что испанский правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес покинет королевский клуб, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний футболист сыграет за «сливочных» на клубном чемпионате мира в США, после чего его история в Мадриде завершится.

Лукас Васкес суммарно находится в структуре «Реала» уже 17 лет: в 2007-2014 годах он был игроком молодежных команд клуба, а с 2015 года является футболистом первой команды.

В сезоне 2024/25 Лукас Васкес провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро, а его контракт с «Реалом» действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Лукас Васкес может продолжить карьеру в «Осасуне».