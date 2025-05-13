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  4. Отдал 17 лет. Капитан Реала покинет клуб после завершения сезона
Испания
13 мая 2025, 12:19 |
1641
0

Отдал 17 лет. Капитан Реала покинет клуб после завершения сезона

История Лукаса Васкеса в Мадриде подходит к концу

13 мая 2025, 12:19 |
1641
0
Отдал 17 лет. Капитан Реала покинет клуб после завершения сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Ожидается, что испанский правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес покинет королевский клуб, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний футболист сыграет за «сливочных» на клубном чемпионате мира в США, после чего его история в Мадриде завершится.

Лукас Васкес суммарно находится в структуре «Реала» уже 17 лет: в 2007-2014 годах он был игроком молодежных команд клуба, а с 2015 года является футболистом первой команды.

В сезоне 2024/25 Лукас Васкес провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро, а его контракт с «Реалом» действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Лукас Васкес может продолжить карьеру в «Осасуне».

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Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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