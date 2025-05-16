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Италия
16 мая 2025, 16:31 | Обновлено 16 мая 2025, 16:32
508
0

ТАНДРЕВОЛД: «Не хочу подробно рассказывать. Такого я бы никому не пожелала»

Ингрид весной перенесла операцию по удалению миндалин

16 мая 2025, 16:31 | Обновлено 16 мая 2025, 16:32
508
0
ТАНДРЕВОЛД: «Не хочу подробно рассказывать. Такого я бы никому не пожелала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ингрид Тандреволд

Известная биатлонистка сборной Норвегии Ингрид Тандреволд рассказала о своем физическом состоянии после сделанной операции по удалению миндалин.

Спортсменка перенесла второе вмешательство в течение года, до этого Ингрид была вынуждена лечь под хирургический нож из-за проблем с сердцем.

«Не хочу вдаваться в подробности для тех, кто сам этого не пережил, но я невероятно рада, что не знала, на что иду. Это было намного хуже, чем я представляла. Говорят, что во взрослом возрасте это переносится тяжелее - и я бы никому такого не пожелала.

Я чувствовала себя в надежных руках и невероятно благодарна за знания и уход, которые получила во время этого процесса.

Я на таком уровне, что сама немного удивляюсь. У меня больше энергии, чем раньше, и я чувствую, что мой организм не так истощен, потому что этой зимой я меньше соревновалась. Это также означает, что я могу начать базовые тренировки раньше, чем в прошлом году», – сказала Тандреволд.

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Кубок мира по биатлону женская сборная Норвегии по биатлону Ингрид Тандреволд
Андрей Витренко Источник: FondoItalia
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