Клаудио РАНЬЕРИ: «Это точно двойные стандарты. Как можно это сказать?»
Главный тренер «Ромы» раскритиковал судейство матча с «Аталантой»
Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери раскритиковал судейство матча 36-го тура Серии А против «Аталанты» (1:2):
«Я не знаю, возможно ли еще выйти в Лигу чемпионов после этого поражения, но мы будем играть, как всегда, будем бороться до конца. Мы знаем силу и интенсивность «Аталанты», много комплиментов им. Однако я хотел бы знать, был ли пенальти на Коне или нет. Они всегда говорили нам, что VAR вмешивается лишь при очевидной ошибке. Там четко видно, что Пашалич делает ошибку и бьет моего игрока коленом. Вы не можете один раз посмотреть повтор, а другой - нет. Безусловно, это двойные стандарты.
Поздравляю «Аталанту», но также и моих игроков. Я не говорю, был там пенальти или нет, я спрашиваю, может ли VAR вмешиваться. Мы все принимаем, но ради спортивной справедливости хотим знать, почему он вмешался. Как можно сказать, что это не пенальти?»
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