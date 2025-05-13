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  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «Это точно двойные стандарты. Как можно это сказать?»
Италия
13 мая 2025, 10:59 |
1044
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Это точно двойные стандарты. Как можно это сказать?»

Главный тренер «Ромы» раскритиковал судейство матча с «Аталантой»

13 мая 2025, 10:59 |
1044
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Это точно двойные стандарты. Как можно это сказать?»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери раскритиковал судейство матча 36-го тура Серии А против «Аталанты» (1:2):

«Я не знаю, возможно ли еще выйти в Лигу чемпионов после этого поражения, но мы будем играть, как всегда, будем бороться до конца. Мы знаем силу и интенсивность «Аталанты», много комплиментов им. Однако я хотел бы знать, был ли пенальти на Коне или нет. Они всегда говорили нам, что VAR вмешивается лишь при очевидной ошибке. Там четко видно, что Пашалич делает ошибку и бьет моего игрока коленом. Вы не можете один раз посмотреть повтор, а другой - нет. Безусловно, это двойные стандарты.

Поздравляю «Аталанту», но также и моих игроков. Я не говорю, был там пенальти или нет, я спрашиваю, может ли VAR вмешиваться. Мы все принимаем, но ради спортивной справедливости хотим знать, почему он вмешался. Как можно сказать, что это не пенальти?»

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Клаудио Раньери Рома Рим Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Аталанта - Рома судейство пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: Tuttomercatoweb
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