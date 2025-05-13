Роман ГРИГОРЧУК: «Это наши вопросы. Я и так рассказал очень многое»
Коуч ЛНЗ рассказал об отстранении Момо от первой команды
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук подтвердил инсайд Sport.ua об отстранении Фрэнсиса Момо от первой команды «фиолетовых». Коуч был достаточно лаконичен в этом вопросе.
– Фрэнсис Момо готовился с командой U-19. Это ваше совместное решение с руководством?
Да, это совместное решение. Все как было сказано (написано на сайте Sport.ua, – ред).
– Это определенная реакция на его отношение к...
– Я вас попрошу не сильно влезать, так глубоко, в наши вопросы. Это наши вопросы, которые мы не хотим никому рассказывать. Я рассказал и так очень много, – сердито ответил Роман Григорчук.
В нынешнем сезоне «фиолетовые» занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 28 сыгранных матчей. Роман Григорук возглавил ЛНС зимой, сменив в должности главного тренера испанского специалиста Андреса Карраско.
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