Роман ГРИГОРЧУК: «Это наши вопросы. Я и так рассказал очень многое»

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук подтвердил инсайд Sport.ua об отстранении Фрэнсиса Момо от первой команды «фиолетовых». Коуч был достаточно лаконичен в этом вопросе.

– Фрэнсис Момо готовился с командой U-19. Это ваше совместное решение с руководством?

Да, это совместное решение. Все как было сказано (написано на сайте Sport.ua, – ред).

– Это определенная реакция на его отношение к...

– Я вас попрошу не сильно влезать, так глубоко, в наши вопросы. Это наши вопросы, которые мы не хотим никому рассказывать. Я рассказал и так очень много, – сердито ответил Роман Григорчук.

В нынешнем сезоне «фиолетовые» занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 28 сыгранных матчей. Роман Григорук возглавил ЛНС зимой, сменив в должности главного тренера испанского специалиста Андреса Карраско.