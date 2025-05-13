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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Это наши вопросы. Я и так рассказал очень многое»
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 14:03 |
538
2

Роман ГРИГОРЧУК: «Это наши вопросы. Я и так рассказал очень многое»

Коуч ЛНЗ рассказал об отстранении Момо от первой команды

13 мая 2025, 14:03 |
538
2
Роман ГРИГОРЧУК: «Это наши вопросы. Я и так рассказал очень многое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук подтвердил инсайд Sport.ua об отстранении Фрэнсиса Момо от первой команды «фиолетовых». Коуч был достаточно лаконичен в этом вопросе.

– Фрэнсис Момо готовился с командой U-19. Это ваше совместное решение с руководством?

Да, это совместное решение. Все как было сказано (написано на сайте Sport.ua, – ред).

– Это определенная реакция на его отношение к...

– Я вас попрошу не сильно влезать, так глубоко, в наши вопросы. Это наши вопросы, которые мы не хотим никому рассказывать. Я рассказал и так очень много, – сердито ответил Роман Григорчук.

В нынешнем сезоне «фиолетовые» занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 28 сыгранных матчей. Роман Григорук возглавил ЛНС зимой, сменив в должности главного тренера испанского специалиста Андреса Карраско.

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Фрэнсис Момо Украинская Премьер-лига Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Gargantua81
если у руководства хватит терпения, то Григорчук создаст там ефрокубковую команду.
Нужен форвард, диспетчер и вратарь получше.
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Первый Среди Равных
невдаха іди у відставку
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