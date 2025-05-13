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  4. Григорчук рассказал об отношениях с президентом ЛНЗ на фоне провала в УПЛ
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 10:07 |
385
5

Григорчук рассказал об отношениях с президентом ЛНЗ на фоне провала в УПЛ

Коуч заявил, что Виктор Кравченко многое делает для клуба

13 мая 2025, 10:07 |
385
5
Григорчук рассказал об отношениях с президентом ЛНЗ на фоне провала в УПЛ
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук высказал свое мнение относительно президента «фиолетовых» Виктора Кравченко. Коуч заявил, что функционер постоянно снимает напряжение с тренерского штаба и команды.

«Наш президент делает это постоянно. В каком это виде – это опять же наше дело, и мы не все можем и хотим рассказывать.

Он просто отличный и прекрасный президент. Дай ему Бог здоровья и дай Бог, чтобы скорее он гордился этой командой», – сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне «фиолетовые» занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 28 сыгранных матчей. Роман Григорук возглавил ЛНЗ зимой, сменив в должности главного тренера испанского специалиста Андреса Карраско.

Ранее сообщалось, что Юрий Вернидуб может заменить Романа Григорчука во главе черкасского ЛНЗ.

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Роман Григорчук Виктор Кравченко ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Первый Среди Равных
Здутий тренер. Негайно на пенсію.
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0
Singularis
Провал кого? ЛНЗ вместо Черкащины? Ладно Карпаты с их базой и возможностями громко вернулись. А шо таке ЛНЗ?  Это как ЮКСА  сейчас проваливается)))
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0
potemkin78
массажистом подрабатывает?
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0
Перець
Пакуй чемодани в кінці сезону 
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0
василь бруховський
Хто б не замінив Григорчука, гірше не буде.
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0
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