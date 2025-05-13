Григорчук рассказал об отношениях с президентом ЛНЗ на фоне провала в УПЛ

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук высказал свое мнение относительно президента «фиолетовых» Виктора Кравченко. Коуч заявил, что функционер постоянно снимает напряжение с тренерского штаба и команды.

«Наш президент делает это постоянно. В каком это виде – это опять же наше дело, и мы не все можем и хотим рассказывать.

Он просто отличный и прекрасный президент. Дай ему Бог здоровья и дай Бог, чтобы скорее он гордился этой командой», – сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне «фиолетовые» занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 28 сыгранных матчей. Роман Григорук возглавил ЛНЗ зимой, сменив в должности главного тренера испанского специалиста Андреса Карраско.

Ранее сообщалось, что Юрий Вернидуб может заменить Романа Григорчука во главе черкасского ЛНЗ.