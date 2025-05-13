Во вторник, 13 мая, на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 36-го тура Примеры Испании, в котором «Севилья» встретится с «Лас-Пальмасом». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

«Севилья»

Команда в 2023-м году выигрывала в очередной раз Лигу Европы. Но уже тогда она этим своим, уже привычным, еврокубковым успехом компенсировала провал в Примере. В следующем цикле уже не получалось нигде. Испанцы в Лиге чемпионов были последними в своей группе, а на внутренней арене финишировали на 14-й позиции с 41-м очком.

Чтобы это исправить, летом как раз из «Лас-Пальмаса» переманили Пимьенту. Но не зря его уволили весной – после четырех поражений кряду. Снова на тренерский пост вернулся Капарром. Но если в дебютном поединке была ничья, то потом проиграли «Осасуне», ничем не ответить на единственный гол соперника. А после 2-2 с «Леганесом» уступили 2-3 «Сельте».

«Лас-Пальмас»

Клуб в 2023-м году вернулись из Сегунды, после пятилетней паузы. И уже на новом уровне получилось набрать 40 очков, и только по дополнительным показателям уступили тогда 15-е место «Мальорке». А от «Севильи» тогда отстали минимально, в 1 балл.

Летом ушедшего к нынешнему сопернику Пимьенту крайне неудачно сменил Каррион. Его быстро и успешно сменили на Диего Мартинеса Пенаса, и тот успешно провел первый круг. Но после зимних каникул снова выигрывали только в апреле, когда последовательно обыграли не только «Хетафе», но и «Атлетико». Впрочем, потом были новые поражения, что вернули в зону вылета. Так, 0-1 с «Райо Вальекано» в прошлом туре стали уже третьим кряду матчем, проигранным аутсайдером – и теперь отчаянно нужно переломить ситуацию.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Севилья» дважды обыграла новичка. Но в августе они ограничились выездной ничьей 2-2.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу хозяев поля, но им уже особенно ничего не нужно. Ставим на то, что такому противнику гости с Канарских островов сумеют не проиграть столь важный для себя выездной футбольный поединок (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua Севилья Лас-Пальмас Лас-Пальмас не проиграет 1,89 Сделать ставку

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