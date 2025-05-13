Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Севилья – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Севилья
13.05.2025 22:30 - : -
Лас-Пальмас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 мая 2025, 09:51 |
50
0

Севилья – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 13 мая в 22:30 по Киеву

13 мая 2025, 09:51 |
50
0
Севилья – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 мая, на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 36-го тура Примеры Испании, в котором «Севилья» встретится с «Лас-Пальмасом». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

«Севилья»

Команда в 2023-м году выигрывала в очередной раз Лигу Европы. Но уже тогда она этим своим, уже привычным, еврокубковым успехом компенсировала провал в Примере. В следующем цикле уже не получалось нигде. Испанцы в Лиге чемпионов были последними в своей группе, а на внутренней арене финишировали на 14-й позиции с 41-м очком.

Чтобы это исправить, летом как раз из «Лас-Пальмаса» переманили Пимьенту. Но не зря его уволили весной – после четырех поражений кряду. Снова на тренерский пост вернулся Капарром. Но если в дебютном поединке была ничья, то потом проиграли «Осасуне», ничем не ответить на единственный гол соперника. А после 2-2 с «Леганесом» уступили 2-3 «Сельте».

«Лас-Пальмас»

Клуб в 2023-м году вернулись из Сегунды, после пятилетней паузы. И уже на новом уровне получилось набрать 40 очков, и только по дополнительным показателям уступили тогда 15-е место «Мальорке». А от «Севильи» тогда отстали минимально, в 1 балл.

Летом ушедшего к нынешнему сопернику Пимьенту крайне неудачно сменил Каррион. Его быстро и успешно сменили на Диего Мартинеса Пенаса, и тот успешно провел первый круг. Но после зимних каникул снова выигрывали только в апреле, когда последовательно обыграли не только «Хетафе», но и «Атлетико». Впрочем, потом были новые поражения, что вернули в зону вылета. Так, 0-1 с «Райо Вальекано» в прошлом туре стали уже третьим кряду матчем, проигранным аутсайдером – и теперь отчаянно нужно переломить ситуацию.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Севилья» дважды обыграла новичка. Но в августе они ограничились выездной ничьей 2-2.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу хозяев поля, но им уже особенно ничего не нужно. Ставим на то, что такому противнику гости с Канарских островов сумеют не проиграть столь важный для себя выездной футбольный поединок (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Севилья
13 мая 2025 -
22:30
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас не проиграет 1,89 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Юлия Стародубцева – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 125 в Париже
NAVI – Aurora. Прогноз и анонс на матч группового этапа PGL Astana
Вальядолид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Севилья Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После провала в Эль-Классико. Реал нацелился на подписание игрока Барселоны
Футбол | 13 мая 2025, 10:09 0
После провала в Эль-Классико. Реал нацелился на подписание игрока Барселоны
После провала в Эль-Классико. Реал нацелился на подписание игрока Барселоны

Рональд Араухо может сенсационно сменить клубную прописку

«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
Футбол | 12 мая 2025, 18:45 2
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны

Карло готовится возглавить сборную Бразилии

«Я хочу расти». Еще один клуб УПЛ рискует остаться без тренера
Футбол | 13.05.2025, 08:44
«Я хочу расти». Еще один клуб УПЛ рискует остаться без тренера
«Я хочу расти». Еще один клуб УПЛ рискует остаться без тренера
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Футбол | 13.05.2025, 06:23
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Рома определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера
Футбол | 12.05.2025, 11:39
Рома определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера
Рома определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30 матчей, 96 голов. Барселона нашла игрока, которого считает вторым Ямалем
30 матчей, 96 голов. Барселона нашла игрока, которого считает вторым Ямалем
12.05.2025, 08:39 1
Футбол
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
12.05.2025, 02:15 3
Бокс
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
11.05.2025, 20:49 39
Другие виды
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
12.05.2025, 00:40 3
Бокс
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
11.05.2025, 08:53 3
Бокс
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
12.05.2025, 14:40 20
Футбол
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
12.05.2025, 01:57
Футбол
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
12.05.2025, 09:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем