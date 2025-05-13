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Испания
13 мая 2025, 12:47 |
1199
0

Реал нашел вратаря, которым заменит и Лунина, и Куртуа

Королевский клуб интересуется Бартом Вербрюггеном из «Брайтона»

13 мая 2025, 12:47 |
1199
0
Реал нашел вратаря, которым заменит и Лунина, и Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Барт Вербрюгген

Мадридский «Реал» интересуется нидерландским вратарем английского «Брайтона» Бартом Вербрюггеном, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, королевский клуб видит в 22-летнем футболисте замену не только для украинского голкипера Андрея Лунина, который летом, скорее всего, покинет команду, но и для бельгийца Тибо Куртуа.

В сезоне 2024/25 Барт Вербрюгген провел 38 матчей на клубном уровне, пропустив 57 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» определился с судьбой Андрея Лунина.

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Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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