Реал нашел вратаря, которым заменит и Лунина, и Куртуа
Королевский клуб интересуется Бартом Вербрюггеном из «Брайтона»
Мадридский «Реал» интересуется нидерландским вратарем английского «Брайтона» Бартом Вербрюггеном, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, королевский клуб видит в 22-летнем футболисте замену не только для украинского голкипера Андрея Лунина, который летом, скорее всего, покинет команду, но и для бельгийца Тибо Куртуа.
В сезоне 2024/25 Барт Вербрюгген провел 38 матчей на клубном уровне, пропустив 57 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» определился с судьбой Андрея Лунина.
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