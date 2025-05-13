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  4. В ЛНЗ определились с будущим Григорчука на фоне слухов о Вернидубе
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 09:23 | Обновлено 13 мая 2025, 09:42
1352
2

В ЛНЗ определились с будущим Григорчука на фоне слухов о Вернидубе

Василий Каюк заявил, что у коуча есть доверие со стороны руководства клуба

13 мая 2025, 09:23 | Обновлено 13 мая 2025, 09:42
1352
2
В ЛНЗ определились с будущим Григорчука на фоне слухов о Вернидубе
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк рассказал о будущем украинского специалиста Романа Григорчука, ныне возглавляющего «фиолетовых». Менеджер заявил, что у тренера есть кредит доверия.

«У Романа Иосифовича есть действующий контракт, выполняет свою работу. На данный момент у него есть кредит доверия от нашего руководства. Но опять же – это футбол. Мы не можем говорить вперед. На сегодняшний день он является тренером и выполняет свою работу», – сказал Каюк.

В нынешнем сезоне «фиолетовые» занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 28 сыгранных матчей. Роман Григорук возглавил ЛНС зимой, сменив в должности главного тренера испанского специалиста Андреса Карраско.

Ранее сообщалось, что Юрий Вернидуб может заменить Романа Григорчука во главе черкасского ЛНЗ.

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Роман Григорчук Украинская Премьер-лига Василий Каюк ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Перець
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Victor673256ua
Тренерська доля така - можуть звільнити навіть після 1-2 невдалих матчів
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