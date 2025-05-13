Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

13 мая, на турнире в Риме свой матч проведут Элина Свитолина (WTA 14) и Пейтон Стернс (WTA 42).

Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

В этом сезоне Свитолина неплохо смотрелась на харде, титулов не выигрывала, но уступала в основном топовым соперницам. Грунтовой отрезок спортсменка начала с турнира в Руане, который удалось выиграть, успешно спортсменка отыграла и в Мадриде, где дошла до полуфинала.

Учитывая текущую форму украинки, никто не удивился ее попаданию в четвертьфинал итальянского мастерса. Здесь теннисистка начала борьбу со второго круга, где обыграла Джессику Бузас Манейро – 6:4, 7:6. Были трудности с американкой Хейли Баптист – 6:4, 3:6, 6:4. В своем последнем матче Свитолина разобралась с еще одной представительницей США – Даниэль Роуз Коллинз – 6:4, 6:2.

Украинка выиграла в этом сезоне 12 матчей из 13 на грунте, победа в предстоящем матче позволит подняться на две позиции в мировом рейтинге.

Пейтон Стернс

Американская теннисистка сильно уступает в известности своей предстоящей сопернице, но на этом турнире она выглядит сильно. На харде спортсменка в этом сезоне не впечатляла, 8 побед при 9 поражениях, без ярких турниров. Лучше пошли дела на грунте, в Мадриде Стернс дошла до четвертого круга, где уступила первой ракетке мира, «нейтралке» Арине Соболенко.

В Риме американка начала с победы над малоизвестной итальянкой Нурией Бранкаччо – 6:3, 6:2, потом удалось пройти «нейтралку» Анну Калинскую – 6:2, 6:3. Удалось сотворить небольшую сенсацию в третьем круге, когда Стернс одолела шестую ракетку мира, землячку Мэдисон Киз – 2:6, 6:2, 7:6. Сложным и напряженным получился последний матч против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки – 6:4, 3:6, 7:6. Американка проводит пока свой лучший турнир в сезоне, она набрала неплохую форму.

Прогноз

Теннисистки никогда между собой не играли, а в первой встреча украинка считается фаворитом, причем коэффициент на успех Свитолиной только падает.

Учитывая тот факт, что это четвертьфинал турнира в Риме, соперница для Элины выглядит удобной, хотя недооценивать американку точно нельзя. Я думаю, Стернс сможет оказать достойное сопротивление, поэтому предлагая рассмотреть вариант со ставкой на тотал больше 20,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,81.

Прогноз Sport.ua Элина Свитолина Пейтон Стернс Тотал больше 20.5 1.81 Сделать ставку

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