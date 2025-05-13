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WTA
13 мая 2025, 08:08 |
606
0

Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/4 финала начнется 13 мая ориентировочно в 21:00 по Киеву

13 мая 2025, 08:08 |
606
0
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Коллаж Sport.ua

13 мая, на турнире в Риме свой матч проведут Элина Свитолина (WTA 14) и Пейтон Стернс (WTA 42).

Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

В этом сезоне Свитолина неплохо смотрелась на харде, титулов не выигрывала, но уступала в основном топовым соперницам. Грунтовой отрезок спортсменка начала с турнира в Руане, который удалось выиграть, успешно спортсменка отыграла и в Мадриде, где дошла до полуфинала.

Учитывая текущую форму украинки, никто не удивился ее попаданию в четвертьфинал итальянского мастерса. Здесь теннисистка начала борьбу со второго круга, где обыграла Джессику Бузас Манейро – 6:4, 7:6. Были трудности с американкой Хейли Баптист – 6:4, 3:6, 6:4. В своем последнем матче Свитолина разобралась с еще одной представительницей США – Даниэль Роуз Коллинз – 6:4, 6:2.

Украинка выиграла в этом сезоне 12 матчей из 13 на грунте, победа в предстоящем матче позволит подняться на две позиции в мировом рейтинге.

Пейтон Стернс

Американская теннисистка сильно уступает в известности своей предстоящей сопернице, но на этом турнире она выглядит сильно. На харде спортсменка в этом сезоне не впечатляла, 8 побед при 9 поражениях, без ярких турниров. Лучше пошли дела на грунте, в Мадриде Стернс дошла до четвертого круга, где уступила первой ракетке мира, «нейтралке» Арине Соболенко.

В Риме американка начала с победы над малоизвестной итальянкой Нурией Бранкаччо – 6:3, 6:2, потом удалось пройти «нейтралку» Анну Калинскую – 6:2, 6:3. Удалось сотворить небольшую сенсацию в третьем круге, когда Стернс одолела шестую ракетку мира, землячку Мэдисон Киз – 2:6, 6:2, 7:6. Сложным и напряженным получился последний матч против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки – 6:4, 3:6, 7:6. Американка проводит пока свой лучший турнир в сезоне, она набрала неплохую форму.

Прогноз

Теннисистки никогда между собой не играли, а в первой встреча украинка считается фаворитом, причем коэффициент на успех Свитолиной только падает.

Учитывая тот факт, что это четвертьфинал турнира в Риме, соперница для Элины выглядит удобной, хотя недооценивать американку точно нельзя. Я думаю, Стернс сможет оказать достойное сопротивление, поэтому предлагая рассмотреть вариант со ставкой на тотал больше 20,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,81.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
13.05.2025 -
20:00
Пейтон Стернс
Тотал больше 20.5 1.81 Сделать ставку

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Элина Свитолина Пейтон Стернс WTA Рим прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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