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  4. Юлия Стародубцева – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 125 в Париже
WTA
13 мая 2025, 08:01 |
193
0

Юлия Стародубцева – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 125 в Париже

Поединок 1/16 финала состоится 13 мая и начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву

13 мая 2025, 08:01 |
193
0
Юлия Стародубцева – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 125 в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

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13 мая на соревнованиях WTA 125 в Париже, свою встречу первого круга проведут Юлия Стародубцева (WTA 80) и Аманда Анисимова (WTA 17). Старт встречи запланирован на 11:00 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Украинка проводила до недавних пор откровенно слабо этот сезон, она выиграла только 3 матча из 12 на харде. Настоящим прорывом стал турнир в Мадриде, где спортсменка выиграла пять матчей подряд, сначала она преодолела квалификацию, а потом дошла до четвертого круга основной сетки.

Стародубцева в столице Испании смогла выбить из борьбы таких спортсменок как: Линда Фрухвиртова, Элизабетта Коччаретто, Людмила Самсонова. Остановила победное шествие украинки, седьмая ракетка мира «нейтралка» Мирра Андреева.

Выступить удачно в Риме Юлии не удалось она начала с квалификации, где сразу же уступила польке Мае Хвалинской, поражение обидное, ведь Стародубцева вела 7:6, 3:0, но отдала вторую партию 5:7, а потом и третью 1:6.

Рывок в Мадриде позволил подняться на 80-ю строчку мирового рейтинга, даже закрепиться в первой сотне уже не так плохо. Со жребием в Париже украинке не повезло, придется сыграть против первой сеяной.

Аманда Анисимова

Американская теннисистка относится к числу тех, которые не могут в полной мере раскрыть свой потенциал из-за отсутствия стабильности. В этом сезоне Анисимова смогла выстрелить в Дохе, где прошла ряд сильных соперниц, и выиграла этот турнир, это позволило подняться в топ-20 мирового рейтинга. На грунте теннисистка хорошо сыграла в Чарльстоне, где дошла до полуфинала, в битве против Софии Кенин, спортсменка уступала 2:5 в первом сете, после чего снялась с матча.

Турниры в Мадриде и Риме оказались неудачными, ведь в обоих случаях Анисимова проигрывала стартовые матчи, хоть и в серьезной борьбе. На такой турнир спортсменка наверняка записалась, чтоб выиграть его, такой успех позволит вернуть уверенность.

Прогноз

Теннисистки никогда ранее между собой не играли, конечно, букмекеры отдают преимущество американской спортсменке, ведь она выше в рейтинге и больше играла на высоком уровне. Когда Анисимова в форме, она может обыграть любую соперницу, но сейчас она не в лучших кондициях, чем может воспользоваться украинка.

Стародубцева может навязать борьбу, поэтому поставлю на тотал больше 19,5 геймов за 1,83.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
13.05.2025 -
15:00
Аманда Анисимова
Тотал больше 19.5 1.83 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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