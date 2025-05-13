13 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме начнутся матчи 1/4 финала.

Во вторник состоятся четвертьфинальные поединки в нижней части сетки. В частности, свой матч проведет и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Когда играет Свитолина? Расписание четвертьфиналов на тысячнике в Риме