WTA13 мая 2025, 07:54 |
883
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Когда играет Свитолина? Расписание четвертьфиналов на тысячнике в Риме
Элина проведет поединок против Пейтон Стернс 13 мая
13 мая 2025, 07:54 |
883
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13 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме начнутся матчи 1/4 финала.
Во вторник состоятся четвертьфинальные поединки в нижней части сетки. В частности, свой матч проведет и первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Когда играет Свитолина? Расписание четвертьфиналов на тысячнике в Риме
- 13.05, 14:00 Жасмин Паолини [6] – Диана Шнайдер [13]
- 13.05, 20:00 Элина Свитолина [16] – Пейтон Стернс
- 14.05, 14:00 Коко Гауфф [4] – Мирра Андреева [7]
- 14.05, 20:00 Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8]
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