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  4. Когда играет Свитолина? Расписание четвертьфиналов на тысячнике в Риме
WTA
13 мая 2025, 07:54 |
883
0

Когда играет Свитолина? Расписание четвертьфиналов на тысячнике в Риме

Элина проведет поединок против Пейтон Стернс 13 мая

13 мая 2025, 07:54 |
883
0
Когда играет Свитолина? Расписание четвертьфиналов на тысячнике в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме начнутся матчи 1/4 финала.

Во вторник состоятся четвертьфинальные поединки в нижней части сетки. В частности, свой матч проведет и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Когда играет Свитолина? Расписание четвертьфиналов на тысячнике в Риме

  • 13.05, 14:00 Жасмин Паолини [6] – Диана Шнайдер [13]
  • 13.05, 20:00 Элина Свитолина [16] – Пейтон Стернс
  • 14.05, 14:00 Коко Гауфф [4] – Мирра Андреева [7]
  • 14.05, 20:00 Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8]
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расписание Элина Свитолина Пейтон Стернс WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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