ФОТО. Дэвид Бекхэм конфликтует со старшим сыном. Названа причина

Бруклин Бекхэм остался без поддержки родителей — СМИ говорят о семейном конфликте.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин посетил мероприятие Formula E в Майами в одиночестве, несмотря на то, что оно проходило сразу после его дня рождения.

Как пишет The Times, родители не приехали, хотя у них есть дом в городе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Причиной называют напряжённые отношения между Николой Пельтц (женой Бруклина) и семьёй Бекхэмов.

Якобы девушка считает их поведение токсичным, а Дэвид часто критикует сына по телефону.

Также Бруклину и Николе не нравится девушка Ромео — Ким Тёрнбулл.