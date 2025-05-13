ФОТО. Дэвид Бекхэм конфликтует со старшим сыном. Названа причина
Скандал в семье Бекхэмов
Бруклин Бекхэм остался без поддержки родителей — СМИ говорят о семейном конфликте.
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин посетил мероприятие Formula E в Майами в одиночестве, несмотря на то, что оно проходило сразу после его дня рождения.
Как пишет The Times, родители не приехали, хотя у них есть дом в городе.
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Причиной называют напряжённые отношения между Николой Пельтц (женой Бруклина) и семьёй Бекхэмов.
Якобы девушка считает их поведение токсичным, а Дэвид часто критикует сына по телефону.
Также Бруклину и Николе не нравится девушка Ромео — Ким Тёрнбулл.
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