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13 мая 2025, 02:02 |
238
1

ФОТО. Дэвид Бекхэм конфликтует со старшим сыном. Названа причина

Скандал в семье Бекхэмов

13 мая 2025, 02:02 |
238
1
ФОТО. Дэвид Бекхэм конфликтует со старшим сыном. Названа причина
Instagram. Бруклин и Дэвид Бекхэм

Бруклин Бекхэм остался без поддержки родителей — СМИ говорят о семейном конфликте.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин посетил мероприятие Formula E в Майами в одиночестве, несмотря на то, что оно проходило сразу после его дня рождения.

Как пишет The Times, родители не приехали, хотя у них есть дом в городе.

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Причиной называют напряжённые отношения между Николой Пельтц (женой Бруклина) и семьёй Бекхэмов.

Якобы девушка считает их поведение токсичным, а Дэвид часто критикует сына по телефону.

Также Бруклину и Николе не нравится девушка Ромео — Ким Тёрнбулл.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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KIEWADIM
І Навіщо я це прочитав? Якась дічь
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