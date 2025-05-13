ВИДЕО. Отец года? Неймар растрогал снимком со своей дочерью

Футболист «Сантоса» Неймар опубликовал трогательное видео с дочкой, где она пьет молоко из бутылочки.

Он укладывал её спать, о чём свидетельствует подпись «Спокойной ночи».

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Неймар вместе с Бруной Бьянкарди воспитывают дочь Мави и ждут рождения второй девочки.

У него также есть сын Дави Лукка и другая дочь от одной из бывших девушек.

Неймар восстанавливается после травмы, а его команда «Сантос» занимает 19-е место в чемпионате после 7 матчей.