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13 мая 2025, 01:41 |
102
0

ВИДЕО. Отец года? Неймар растрогал снимком со своей дочерью

Неймар очень старается на семейном фронте

13 мая 2025, 01:41 |
102
0
ВИДЕО. Отец года? Неймар растрогал снимком со своей дочерью
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар и дочь Мави

Футболист «Сантоса» Неймар опубликовал трогательное видео с дочкой, где она пьет молоко из бутылочки.

Он укладывал её спать, о чём свидетельствует подпись «Спокойной ночи».

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Неймар вместе с Бруной Бьянкарди воспитывают дочь Мави и ждут рождения второй девочки.

У него также есть сын Дави Лукка и другая дочь от одной из бывших девушек.

Неймар восстанавливается после травмы, а его команда «Сантос» занимает 19-е место в чемпионате после 7 матчей.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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