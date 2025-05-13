ФОТО. Украинка, на матчи которой приходил звездный футболист. Ева Лис

Теннисистка Ева Лис, представляющая Германию, но родом из Киева, занимает 63-е место в рейтинге WTA.

Недавно она дошла до второго этапа турнира в Риме, где уступила представительнице Казахстана Рыбакиной.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ева мечтает попасть в топ-30, а на её матчах уже бывали звезды, включая Матса Хуммельса. Она похвасталась совместным селфи с ним в своих сторис.

В Инстаграме Евы более 180 тысяч подписчиков.

Спортсменка также поддерживает немецкий клуб «Санкт-Паули», который обеспечил себе место в Бундеслиге, информирует издание Yesport.