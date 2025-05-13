ФОТО. Украинка, на матчи которой приходил звездный футболист. Ева Лис
Ева Лис заслуживает нашего внимания
Теннисистка Ева Лис, представляющая Германию, но родом из Киева, занимает 63-е место в рейтинге WTA.
Недавно она дошла до второго этапа турнира в Риме, где уступила представительнице Казахстана Рыбакиной.
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Ева мечтает попасть в топ-30, а на её матчах уже бывали звезды, включая Матса Хуммельса. Она похвасталась совместным селфи с ним в своих сторис.
В Инстаграме Евы более 180 тысяч подписчиков.
Спортсменка также поддерживает немецкий клуб «Санкт-Паули», который обеспечил себе место в Бундеслиге, информирует издание Yesport.
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