ФОТО. Сестра известного футболиста спаслась от пожара. Сейчас ей помогают
Фил Фоден очень испугался за свою сестру
Звезда «Манчестер Сити» Фил Фоден пережил неприятный случай 10 дней назад, когда в доме его двоюродной сестры Коди Оуэн произошёл пожар.
Огонь вспыхнул 2 мая ночью, когда Коди находилась дома с тремя детьми. Она успела вывести детей на улицу и спаслась от огня.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Предположительно, причиной пожара стал неисправный вентилятор в ванной. Пожарные прибыли около 1:20 ночи и потушили огонь.
Фоден был потрясён происшествием и сейчас помогает сестре найти новый дом, так как она не может вернуться из-за повреждений. Фил очень близок с Коди и её детьми, сообщает The Sun.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта снова показала достойный теннис против первой ракетки мира
Клубная служба безопасности житомирян давно наблюдала за тренерским штабом и скаутами клуба