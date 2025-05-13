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13 мая 2025, 01:20 |
184
0

ФОТО. Сестра известного футболиста спаслась от пожара. Сейчас ей помогают

Фил Фоден очень испугался за свою сестру

13 мая 2025, 01:20 |
184
0
ФОТО. Сестра известного футболиста спаслась от пожара. Сейчас ей помогают
The Sun. Фил Фоден и Коди Оуэн

Звезда «Манчестер Сити» Фил Фоден пережил неприятный случай 10 дней назад, когда в доме его двоюродной сестры Коди Оуэн произошёл пожар.

Огонь вспыхнул 2 мая ночью, когда Коди находилась дома с тремя детьми. Она успела вывести детей на улицу и спаслась от огня.

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Предположительно, причиной пожара стал неисправный вентилятор в ванной. Пожарные прибыли около 1:20 ночи и потушили огонь.

Фоден был потрясён происшествием и сейчас помогает сестре найти новый дом, так как она не может вернуться из-за повреждений. Фил очень близок с Коди и её детьми, сообщает The Sun.

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фото Фил Фоден Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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