ФОТО. Девушка лидера Интера показала сносшибательную фигуру на Ибице

Агустина Гандольфо, невеста капитана «Интера» Лаутаро Мартинеса, вновь показала свою фигуру.

Модель опубликовала фото в прозрачных брюках и топе, подчеркивая свои достоинства. Красавица сейчас отдыхает на Ибице.

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Агустина активно ведет соцсети, где регулярно делится яркими образами и откровенными фото.

Лаутаро и Агустина поженились в 2023 году и воспитывают двоих детей: Нину и Тео.