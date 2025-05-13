Другие новости13 мая 2025, 01:09 |
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ФОТО. Девушка лидера Интера показала сносшибательную фигуру на Ибице
Невеста Лаутаро Мартинеса впечатляет своей красотой
13 мая 2025, 01:09 |
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Агустина Гандольфо, невеста капитана «Интера» Лаутаро Мартинеса, вновь показала свою фигуру.
Модель опубликовала фото в прозрачных брюках и топе, подчеркивая свои достоинства. Красавица сейчас отдыхает на Ибице.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Агустина активно ведет соцсети, где регулярно делится яркими образами и откровенными фото.
Лаутаро и Агустина поженились в 2023 году и воспитывают двоих детей: Нину и Тео.
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