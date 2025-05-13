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  4. ФОТО. Девушка лидера Интера показала сносшибательную фигуру на Ибице
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13 мая 2025, 01:09 |
105
1

ФОТО. Девушка лидера Интера показала сносшибательную фигуру на Ибице

Невеста Лаутаро Мартинеса впечатляет своей красотой

13 мая 2025, 01:09 |
105
1
ФОТО. Девушка лидера Интера показала сносшибательную фигуру на Ибице
Instagram. Агустина Гандольфо

Агустина Гандольфо, невеста капитана «Интера» Лаутаро Мартинеса, вновь показала свою фигуру.

Модель опубликовала фото в прозрачных брюках и топе, подчеркивая свои достоинства. Красавица сейчас отдыхает на Ибице.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Агустина активно ведет соцсети, где регулярно делится яркими образами и откровенными фото.

Лаутаро и Агустина поженились в 2023 году и воспитывают двоих детей: Нину и Тео.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Серж
Вышла в трусиках кормилицу проветрить
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