ФОТО. Жена Месси показала, как в их доме отметили День матери

Жена Лионеля Месси Антонела Роккуццо опубликовала фото с празднования Дня матери в ресторане «Casadonna» в Майами.

На кадрах — она с тремя сыновьями и десерты с надписью «мама».

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Антонела назвала момент «лучшим подарком». Пара вместе более 15 лет и воспитывает троих детей: Тьяго, Матео и Чиро.

«Интер Майами», за который играет Месси, переживает спад — команда вылетела из Кубка чемпионов КОНКАКАФ и идёт шестой в MLS, уступив «Миннесоте Юнайтед» 1:4.