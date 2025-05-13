ФОТО. Жена Месси показала, как в их доме отметили День матери
Антонела Роккуццо поделилась очень милым снимком
Жена Лионеля Месси Антонела Роккуццо опубликовала фото с празднования Дня матери в ресторане «Casadonna» в Майами.
На кадрах — она с тремя сыновьями и десерты с надписью «мама».
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Антонела назвала момент «лучшим подарком». Пара вместе более 15 лет и воспитывает троих детей: Тьяго, Матео и Чиро.
«Интер Майами», за который играет Месси, переживает спад — команда вылетела из Кубка чемпионов КОНКАКАФ и идёт шестой в MLS, уступив «Миннесоте Юнайтед» 1:4.
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