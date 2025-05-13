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13 мая 2025, 00:57 | Обновлено 13 мая 2025, 01:09
86
0

ФОТО. Жена Месси показала, как в их доме отметили День матери

Антонела Роккуццо поделилась очень милым снимком

13 мая 2025, 00:57 | Обновлено 13 мая 2025, 01:09
86
0
ФОТО. Жена Месси показала, как в их доме отметили День матери
Instagram. Лионель Месси, Антонела Роккуццо и их сын Матео

Жена Лионеля Месси Антонела Роккуццо опубликовала фото с празднования Дня матери в ресторане «Casadonna» в Майами.

На кадрах — она с тремя сыновьями и десерты с надписью «мама».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Антонела назвала момент «лучшим подарком». Пара вместе более 15 лет и воспитывает троих детей: Тьяго, Матео и Чиро.

«Интер Майами», за который играет Месси, переживает спад — команда вылетела из Кубка чемпионов КОНКАКАФ и идёт шестой в MLS, уступив «Миннесоте Юнайтед» 1:4.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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