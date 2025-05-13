ФОТО. Девушка футболиста Шахтера поделилась откровенными снимками

Алисия Калини, девушка нападающего «Шахтёра» Кевина, снова привлекла внимание откровенными фото в Instagram.

Бразильская модель показала кадры с отдыха, где предстала в соблазнительном образе на фоне моря.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

У Алисии почти 400 тысяч подписчиков, она давно состоит в отношениях с футболистом донецкого клуба.

Девушка – известная и успешная танцовщица в Бразилии.