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13 мая 2025, 00:45 |
337
0

ФОТО. Девушка футболиста Шахтера поделилась откровенными снимками

Алисия Калини ещё та красавица

13 мая 2025, 00:45 |
337
0
ФОТО. Девушка футболиста Шахтера поделилась откровенными снимками
Instagram. Алисия Калини

Алисия Калини, девушка нападающего «Шахтёра» Кевина, снова привлекла внимание откровенными фото в Instagram.

Бразильская модель показала кадры с отдыха, где предстала в соблазнительном образе на фоне моря.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

У Алисии почти 400 тысяч подписчиков, она давно состоит в отношениях с футболистом донецкого клуба.

Девушка – известная и успешная танцовщица в Бразилии.

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фото lifestyle Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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