Другие новости13 мая 2025, 00:45 |
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ФОТО. Девушка футболиста Шахтера поделилась откровенными снимками
Алисия Калини ещё та красавица
13 мая 2025, 00:45 |
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Алисия Калини, девушка нападающего «Шахтёра» Кевина, снова привлекла внимание откровенными фото в Instagram.
Бразильская модель показала кадры с отдыха, где предстала в соблазнительном образе на фоне моря.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
У Алисии почти 400 тысяч подписчиков, она давно состоит в отношениях с футболистом донецкого клуба.
Девушка – известная и успешная танцовщица в Бразилии.
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