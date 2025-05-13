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13 мая 2025, 00:24 |
234
0

ФОТО. Джорджину Родригес раскритиковали за наряд аля принцеса Диана

Джорджина Родригес многих разочаровала, но...

13 мая 2025, 00:24 |
234
0
ФОТО. Джорджину Родригес раскритиковали за наряд аля принцеса Диана
Instagram. Джорджина Родригес

Дебют Джорджины Родригес на Met Gala вызвал активное обсуждение.

Возлюбленную Криштиану Роналду раскритиковали в соцсетях за слишком простой наряд — некоторые сравнили платье с ночной сорочкой.

Джорджина не ответила на упрёки, но её поддержал дизайнер Vetements Гурам Гвасалия.

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По словам дизайнера, наряд вдохновлён образом принцессы Дианы на Met Gala 1996 года.

Платье было сшито вручную из подкладок мужских пальто и жакетов, которые трансформировали в женственный силуэт.

Гвасалия назвал Джорджину «современной принцессой».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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