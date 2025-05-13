ФОТО. Джорджину Родригес раскритиковали за наряд аля принцеса Диана
Джорджина Родригес многих разочаровала, но...
Дебют Джорджины Родригес на Met Gala вызвал активное обсуждение.
Возлюбленную Криштиану Роналду раскритиковали в соцсетях за слишком простой наряд — некоторые сравнили платье с ночной сорочкой.
Джорджина не ответила на упрёки, но её поддержал дизайнер Vetements Гурам Гвасалия.
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По словам дизайнера, наряд вдохновлён образом принцессы Дианы на Met Gala 1996 года.
Платье было сшито вручную из подкладок мужских пальто и жакетов, которые трансформировали в женственный силуэт.
Гвасалия назвал Джорджину «современной принцессой».
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