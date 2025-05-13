Новые претенденты на украинцев. Зинченко интересуются клубы АПЛ и Серии А

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко сменит клубную прописку по завершении текущего сезона, сообщает инсайдер Пабло Оливейра.



«Зинченко покинет «Арсенал» в ближайшее трансферное окно. Многие клубы охотятся за ним, кроме «Боруссии» Дортмунд, украинцем также интересуются «Эвертон» и «Рома», – написал Оливейра в Twitter.



В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн евро.



Ранее инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко.