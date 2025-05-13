Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новые претенденты на украинцев. Зинченко интересуются клубы АПЛ и Серии А
Англия
13 мая 2025, 00:19 | Обновлено 13 мая 2025, 00:20
423
1

Новые претенденты на украинцев. Зинченко интересуются клубы АПЛ и Серии А

На Александра охотятся сразу несколько клубов

13 мая 2025, 00:19 | Обновлено 13 мая 2025, 00:20
423
1
Новые претенденты на украинцев. Зинченко интересуются клубы АПЛ и Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко сменит клубную прописку по завершении текущего сезона, сообщает инсайдер Пабло Оливейра.

«Зинченко покинет «Арсенал» в ближайшее трансферное окно. Многие клубы охотятся за ним, кроме «Боруссии» Дортмунд, украинцем также интересуются «Эвертон» и «Рома», – написал Оливейра в Twitter.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн евро.

Ранее инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко.

По теме:
Аталанта – Рома – 2:1. Поражение для Довбика. Видео голов и обзор матча
Рим не выстоял. Рома с Довбиком проиграла важнейший матч Серии А
Бавария готова совершить трансфер суперзвезды за 150 миллионов евро
Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Рома Рим Эвертон
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
Бокс | 12 мая 2025, 08:21 3
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении

Василий в третий раз стал отцом

В Англии определен первый финалист плей-офф за путевку в АПЛ
Футбол | 13 мая 2025, 00:14 0
В Англии определен первый финалист плей-офф за путевку в АПЛ
В Англии определен первый финалист плей-офф за путевку в АПЛ

Шеффилд Юнайтед второй раз разгромил Бристоль Сити со счетом 3:0

Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Бокс | 12.05.2025, 02:15
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Футбол | 12.05.2025, 21:05
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Футбол | 12.05.2025, 08:52
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Капітошkа
То нехай би ішов у Евертон до Миколенка.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Брат против брата. В матче ЧМ по хоккею был зафиксирован уникальный случай
Брат против брата. В матче ЧМ по хоккею был зафиксирован уникальный случай
11.05.2025, 08:58 2
Хоккей
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
11.05.2025, 01:39 3
Футбол
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
11.05.2025, 22:01 7
Футбол
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
12.05.2025, 00:21 3
Футбол
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
12.05.2025, 07:51 1
Футбол
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
11.05.2025, 08:53 3
Бокс
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
12.05.2025, 04:05 1
Бокс
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
12.05.2025, 09:03 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем