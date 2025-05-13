Флик шокировал Левандовски. Этот игрок больше не сыграет за Барселону

Уругвайский защитник Рональд Араухо, скорее всего, покинет каталонскую «Барселону» после завершения этого сезона, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, главный тренер команды Ханси Флик решил, что 26-летний футболист больше не может играть за «сине-гранатовых».

Отмечается, что такое решение немецкого коуча шокировало польского нападающего Роберта Левандовски. Во-первых, форвард имеет хорошие отношения с Араухо, а во-вторых – Роберт недоволен количеством игровой практики в последние поединках.

В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее в «Барселоне» выбрали Рональда Араухо главным виновником вылета команды из Лиги чемпионов.