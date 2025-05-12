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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 21:48 | Обновлено 12 мая 2025, 22:19
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0

Стало известно, кто де-факто руководит тренировочным процессом в Полесье

В житомирском клубе произошли кадровые перестановки после отставки Ашура

12 мая 2025, 21:48 | Обновлено 12 мая 2025, 22:19
780
0
Стало известно, кто де-факто руководит тренировочным процессом в Полесье
ФК Полесье

Утром 12 мая житомирский клуб «Полесье» официально объявил об увольнении главного тренера Имада Ашура и прекращении сотрудничества с его штабом.

Формально до завершения сезона руководить командой будет наставник U-19 Александр Максимов. Но фактическое руководство коллективом взял на себя Владимир Кныш – бывший помощник Юрия Калитвинцева, Сергея Шищенко и Имада Ашура.

Источник сообщает о значительных кадровых перестановках в тренерском штабе. В Полесье должны вернуться Сергей Пинчук и Андрей Гитченко, а тренер вратарей Михаил Федунов сохранит свой пост. Тем временем, шеф-скаут клуба Анатолий Волков отстранен от обязанностей.

В клубе официально объяснили увольнение Ашура «происшедшими сегодня событиями», не вдаваясь в подробности. В то же время, результатом внутреннего анализа стала полная перезагрузка первой команды.

Последним матчем Имада Ашура в должности наставника «Полесье» стала нулевая ничья против киевского «Динамо» (0:0) в 28 туре УПЛ.

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Александр Максимов чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Имад Ашур ТаТоТаке Владимир Кныш Сергей Пинчук Андрей Гитченко Михаил Федунов Анатолий Волков
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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