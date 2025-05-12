Стало известно, кто де-факто руководит тренировочным процессом в Полесье

Утром 12 мая житомирский клуб «Полесье» официально объявил об увольнении главного тренера Имада Ашура и прекращении сотрудничества с его штабом.

Формально до завершения сезона руководить командой будет наставник U-19 Александр Максимов. Но фактическое руководство коллективом взял на себя Владимир Кныш – бывший помощник Юрия Калитвинцева, Сергея Шищенко и Имада Ашура.

Источник сообщает о значительных кадровых перестановках в тренерском штабе. В Полесье должны вернуться Сергей Пинчук и Андрей Гитченко, а тренер вратарей Михаил Федунов сохранит свой пост. Тем временем, шеф-скаут клуба Анатолий Волков отстранен от обязанностей.

В клубе официально объяснили увольнение Ашура «происшедшими сегодня событиями», не вдаваясь в подробности. В то же время, результатом внутреннего анализа стала полная перезагрузка первой команды.

Последним матчем Имада Ашура в должности наставника «Полесье» стала нулевая ничья против киевского «Динамо» (0:0) в 28 туре УПЛ.