Стало известно, кто де-факто руководит тренировочным процессом в Полесье
В житомирском клубе произошли кадровые перестановки после отставки Ашура
Утром 12 мая житомирский клуб «Полесье» официально объявил об увольнении главного тренера Имада Ашура и прекращении сотрудничества с его штабом.
Формально до завершения сезона руководить командой будет наставник U-19 Александр Максимов. Но фактическое руководство коллективом взял на себя Владимир Кныш – бывший помощник Юрия Калитвинцева, Сергея Шищенко и Имада Ашура.
Источник сообщает о значительных кадровых перестановках в тренерском штабе. В Полесье должны вернуться Сергей Пинчук и Андрей Гитченко, а тренер вратарей Михаил Федунов сохранит свой пост. Тем временем, шеф-скаут клуба Анатолий Волков отстранен от обязанностей.
В клубе официально объяснили увольнение Ашура «происшедшими сегодня событиями», не вдаваясь в подробности. В то же время, результатом внутреннего анализа стала полная перезагрузка первой команды.
Последним матчем Имада Ашура в должности наставника «Полесье» стала нулевая ничья против киевского «Динамо» (0:0) в 28 туре УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр возглавил рейтинг P4P от ESPN
Команда Кобина вышла из зоны вылета перед заключительными двумя турами УПЛ