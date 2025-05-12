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Италия
12 мая 2025, 20:54 | Обновлено 12 мая 2025, 21:19
1555
0

Борьба за Лигу чемпионов. Известен состав Ромы на матч против Аталанты

Артем Довбик выйдет с первых минут

12 мая 2025, 20:54 | Обновлено 12 мая 2025, 21:19
1555
0
Борьба за Лигу чемпионов. Известен состав Ромы на матч против Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В понедельник, 12 мая, состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Рома».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Джевисс», что находится в итальянском Бергамо.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Наставники обеих команды выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет поединок с первых минут.

«Рома» продолжает борьбу за четвертое место, которое даст право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У «волков» шестая позиция и 63 очка. «Аталанта» идет третьей с 68 баллами.

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Рома Рим Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Аталанта - Рома стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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