Борьба за Лигу чемпионов. Известен состав Ромы на матч против Аталанты

В понедельник, 12 мая, состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Рома».

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Матч пройдет на стадионе «Джевисс», что находится в итальянском Бергамо.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Наставники обеих команды выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет поединок с первых минут.

«Рома» продолжает борьбу за четвертое место, которое даст право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У «волков» шестая позиция и 63 очка. «Аталанта» идет третьей с 68 баллами.