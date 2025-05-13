Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 09:15 |
3718
7

Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом

Владимир Бражко проводит свой последний сезон в киевском клубе

13 мая 2025, 09:15 |
3718
7
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко покинет столичный клуб летом, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».

При этом источник не приводит никаких деталей относительно будущего клуба 23-летнего футболиста.

Напомним, зимой киевляне имели предложение по Владимиру Бражко от английского «Вулверхэмптона», но тогда было принято решение сохранить игрока и продлить с ним контракт до лета 2029 года.

В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, что делает его самым дорогим футболистом в составе киевского «Динамо».

По теме:
23 года назад не стало Валерия Лобановского
Киевскому Динамо исполнилось 98 лет
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Владимир Бражко Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо выбрал 4 позиции, которые Реал должен усилить. Есть список игроков
Футбол | 12 мая 2025, 12:24 1
Алонсо выбрал 4 позиции, которые Реал должен усилить. Есть список игроков
Алонсо выбрал 4 позиции, которые Реал должен усилить. Есть список игроков

Новый тренер хочет полностью обновить защиту и подписать хавбека

Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Футбол | 12 мая 2025, 14:40 20
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья

Клубная служба безопасности житомирян давно наблюдала за тренерским штабом и скаутами клуба

Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб
Футбол | 13.05.2025, 07:57
Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб
Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб
Сандерленд – Ковентри Сити. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Футбол | 13.05.2025, 09:04
Сандерленд – Ковентри Сити. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Сандерленд – Ковентри Сити. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Рома определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера
Футбол | 12.05.2025, 11:39
Рома определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера
Рома определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaha33
Піде за 7-8мле, більше не дадуть за гравця, який пів року просидів на банці
Ответить
+4
potemkin78
достаём попкорн
Ответить
+1
Lulinnha
Где-то в Италию. В условную Фиорентину бы. 
Ответить
0
AK.228
Ну а пока - на передержке
Ответить
-1
Gargantua81
глупейшую ошибку Суркис совершил. Взбрыкнул только из-за того, что выплаты предлагали частями. Сам себя наказал.
Ответить
-1
Oleksandr
Більш-менш нормальний гравець і той звалює із дирки 😅 ще залишився шляпаренко за 300 млн 😅😅😅
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Брат против брата. В матче ЧМ по хоккею был зафиксирован уникальный случай
Брат против брата. В матче ЧМ по хоккею был зафиксирован уникальный случай
11.05.2025, 08:58 2
Хоккей
30 матчей, 96 голов. Барселона нашла игрока, которого считает вторым Ямалем
30 матчей, 96 голов. Барселона нашла игрока, которого считает вторым Ямалем
12.05.2025, 08:39 1
Футбол
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
12.05.2025, 07:51 1
Футбол
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
11.05.2025, 08:53 3
Бокс
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 11
Футбол
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
13.05.2025, 07:27 11
Бокс
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
12.05.2025, 00:40 3
Бокс
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
12.05.2025, 06:23 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем