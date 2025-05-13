Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко покинет столичный клуб летом, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».

При этом источник не приводит никаких деталей относительно будущего клуба 23-летнего футболиста.

Напомним, зимой киевляне имели предложение по Владимиру Бражко от английского «Вулверхэмптона», но тогда было принято решение сохранить игрока и продлить с ним контракт до лета 2029 года.

В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, что делает его самым дорогим футболистом в составе киевского «Динамо».