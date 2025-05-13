Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
Владимир Бражко проводит свой последний сезон в киевском клубе
Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко покинет столичный клуб летом, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».
При этом источник не приводит никаких деталей относительно будущего клуба 23-летнего футболиста.
Напомним, зимой киевляне имели предложение по Владимиру Бражко от английского «Вулверхэмптона», но тогда было принято решение сохранить игрока и продлить с ним контракт до лета 2029 года.
В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, что делает его самым дорогим футболистом в составе киевского «Динамо».
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