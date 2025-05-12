Депая обвинили в поражении Коринтианса из-за нереализованного пенальти

В матче 8-го тура чемпионата Бразилии встречались «Мирасол» и «Коринтианс».

На 34-й минуте матча Мемфис Депай не забил пенальти. В команде считают, что к удару он подошел безответственно, ведь пробил паненкой и не смог переиграть голкипера.

Счет на тот момент был 0:0.

«Коринтианс» все же выиграл первый тайм. На 45+2-й минуте забил Саса.

Во втором тайме игроки «Мирасолу» совершили камбэк и смогли вырвать победу.

Болельщики остались недовольны исполнением пенальти Депая, о чем высказывались на страницах футбольного клуба в соцсетях.

Чемпионат Бразилии. 8-й тур

Мирасол – Коринтианс – 2:1

Голы: Эдсон, 50, Габриэль, 64 - Саса, 45+2

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