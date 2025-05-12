Депая обвинили в поражении Коринтианса из-за нереализованного пенальти
Мемфис решил пробить паненкой, но перехитрить голкипера не удалось
В матче 8-го тура чемпионата Бразилии встречались «Мирасол» и «Коринтианс».
На 34-й минуте матча Мемфис Депай не забил пенальти. В команде считают, что к удару он подошел безответственно, ведь пробил паненкой и не смог переиграть голкипера.
Счет на тот момент был 0:0.
«Коринтианс» все же выиграл первый тайм. На 45+2-й минуте забил Саса.
Во втором тайме игроки «Мирасолу» совершили камбэк и смогли вырвать победу.
Болельщики остались недовольны исполнением пенальти Депая, о чем высказывались на страницах футбольного клуба в соцсетях.
Чемпионат Бразилии. 8-й тур
Мирасол – Коринтианс – 2:1
Голы: Эдсон, 50, Габриэль, 64 - Саса, 45+2
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Палмейрас
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|2
|Фламенго
|8
|5
|2
|1
|17 - 4
|17
|3
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4
|Крузейро
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|5
|Флуминенсе
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|6
|Атлетико Минейро
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|7
|Баия
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|8
|Ботафого
|8
|3
|2
|3
|10 - 5
|11
|9
|Сеара
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|10
|Коринтианс
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11
|Форталеза
|8
|2
|4
|2
|10 - 5
|10
|12
|Мирассол
|8
|2
|4
|2
|13 - 11
|10
|13
|Интернасьонал
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14
|Витория
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15
|Гремио
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|16
|Сан-Паулу
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|17
|Васко да Гама
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|18
|Жувентуде
|8
|2
|1
|5
|7 - 20
|7
|19
|Сантос
|7
|1
|1
|5
|7 - 10
|4
|20
|Спорт Ресифи
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
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