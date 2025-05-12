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  4. Депая обвинили в поражении Коринтианса из-за нереализованного пенальти
Бразилия
12 мая 2025, 20:05 | Обновлено 12 мая 2025, 20:08
159
0

Депая обвинили в поражении Коринтианса из-за нереализованного пенальти

Мемфис решил пробить паненкой, но перехитрить голкипера не удалось

12 мая 2025, 20:05 | Обновлено 12 мая 2025, 20:08
159
0
Депая обвинили в поражении Коринтианса из-за нереализованного пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура чемпионата Бразилии встречались «Мирасол» и «Коринтианс».

На 34-й минуте матча Мемфис Депай не забил пенальти. В команде считают, что к удару он подошел безответственно, ведь пробил паненкой и не смог переиграть голкипера.

Счет на тот момент был 0:0.

«Коринтианс» все же выиграл первый тайм. На 45+2-й минуте забил Саса.

Во втором тайме игроки «Мирасолу» совершили камбэк и смогли вырвать победу.

Болельщики остались недовольны исполнением пенальти Депая, о чем высказывались на страницах футбольного клуба в соцсетях.

Чемпионат Бразилии. 8-й тур

Мирасол – Коринтианс – 2:1

Голы: Эдсон, 50, Габриэль, 64 - Саса, 45+2

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Палмейрас 8 6 1 1 9 - 3 19
2 Фламенго 8 5 2 1 17 - 4 17
3 Брагантино 8 5 2 1 10 - 6 17
4 Крузейро 8 5 1 2 13 - 7 16
5 Флуминенсе 8 4 1 3 10 - 10 13
6 Атлетико Минейро 8 3 3 2 10 - 10 12
7 Баия 8 3 3 2 7 - 8 12
8 Ботафого 8 3 2 3 10 - 5 11
9 Сеара 7 3 2 2 9 - 7 11
10 Коринтианс 8 3 1 4 11 - 14 10
11 Форталеза 8 2 4 2 10 - 5 10
12 Мирассол 8 2 4 2 13 - 11 10
13 Интернасьонал 8 2 3 3 10 - 12 9
14 Витория 8 2 3 3 9 - 11 9
15 Гремио 8 2 3 3 7 - 12 9
16 Сан-Паулу 8 1 6 1 6 - 6 9
17 Васко да Гама 8 2 1 5 7 - 11 7
18 Жувентуде 8 2 1 5 7 - 20 7
19 Сантос 7 1 1 5 7 - 10 4
20 Спорт Ресифи 8 0 2 6 4 - 14 2
Полная таблица

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чемпионат Бразилии по футболу Коринтианс Мемфис Депай пенальти
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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