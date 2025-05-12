Эксперт рассказал о большой проблеме, которая возникла у Шахтера

Известный эксперт и в прошлом тренер Олег Федорчук рассказал, почему «Шахтер» провалил текущий сезон.

– Чем вы объясните провал «Шахтера»?

– Я бы назвал несколько причин, одна из которых – это чрезмерная эксплуатация бразильской идеологии. Эти тренды уходят на второй план. Бразилия стала богаче, и игроки уже не так охотно покидают родину. А финансовые возможности наших клубов, в частности, «Шахтера» заметно уменьшились, что привело к тому, что «горняки» начали брать посредственных легионеров.

И в такой важный момент, когда команду покинули такие лидеры, как Андрей Пятов, потом Тарас Степаненко, тот же Александр Зубков, зашел неопытный тренер. Если не считать один сезон, когда Марино Пушич возглавляя нидерландский «Твенте» во втором дивизионе, больше у него не было самостоятельной работы.

А чем отличается работа главного тренера от ассистента? Принятием глобальных решений на перспективу и понимания, что будет завтра. Поэтому приглашение «Шахтером» боснийского специалиста, было ошибкой.

У нас в стране война и опять же, ставка на легионеров в такой ситуации также неоправдана. Обычный человеческий страх не дает в полной мере игроку раскрыться.

Сейчас верхняя тройка турнирной таблицы УПЛ-2024/25 выглядит следующим образом: «Динамо» (68 очков), «Александрия» (63 очка), «Шахтер» (58 очков).