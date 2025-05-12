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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 19:05 | Обновлено 12 мая 2025, 19:14
225
0

Известный тренер назвал место, которое займет Шахтер в итоговой таблице УПЛ

Олег Федорчук считает, что «горняки» не смогут догнать «Александрию»

12 мая 2025, 19:05 | Обновлено 12 мая 2025, 19:14
225
0
Известный тренер назвал место, которое займет Шахтер в итоговой таблице УПЛ
ФК Шахтер

Известный эксперт и в прошлом тренер Олег Федорчук рассказал, какое место займет «Шахтер» в итоговой таблице чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25. Федорчук считает, что у «горняков» шансов на вторую позицию фактически нет.

– Второе место александрийцы отстоят?

– В этом я не сомневаюсь. Шансы «Шахтера» стать вторым, как у «Александрии» – выиграть золотые медали.

Сейчас верхняя тройка турнирной таблицы УПЛ-2024/25 выглядит следующим образом: «Динамо» (68 очков), «Александрия» (63 очка), «Шахтер» (58 очков).

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Олег Федорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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