Известный тренер назвал место, которое займет Шахтер в итоговой таблице УПЛ

Известный эксперт и в прошлом тренер Олег Федорчук рассказал, какое место займет «Шахтер» в итоговой таблице чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25. Федорчук считает, что у «горняков» шансов на вторую позицию фактически нет.

– Второе место александрийцы отстоят?

– В этом я не сомневаюсь. Шансы «Шахтера» стать вторым, как у «Александрии» – выиграть золотые медали.

Сейчас верхняя тройка турнирной таблицы УПЛ-2024/25 выглядит следующим образом: «Динамо» (68 очков), «Александрия» (63 очка), «Шахтер» (58 очков).