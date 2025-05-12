Украина. Премьер лига12 мая 2025, 19:05 | Обновлено 12 мая 2025, 19:14
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Известный тренер назвал место, которое займет Шахтер в итоговой таблице УПЛ
Олег Федорчук считает, что «горняки» не смогут догнать «Александрию»
12 мая 2025, 19:05 | Обновлено 12 мая 2025, 19:14
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Известный эксперт и в прошлом тренер Олег Федорчук рассказал, какое место займет «Шахтер» в итоговой таблице чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25. Федорчук считает, что у «горняков» шансов на вторую позицию фактически нет.
– Второе место александрийцы отстоят?
– В этом я не сомневаюсь. Шансы «Шахтера» стать вторым, как у «Александрии» – выиграть золотые медали.
Сейчас верхняя тройка турнирной таблицы УПЛ-2024/25 выглядит следующим образом: «Динамо» (68 очков), «Александрия» (63 очка), «Шахтер» (58 очков).
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