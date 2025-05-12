Металлист – Кудровка – 2:0. Видео голов и обзор матча
«Металлист» прервал свою серию без побед
В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Металлист» – «Кудровка». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.
Чтобы сохранить реальные шансы на попадание в первую четверку, «Металлисту» была необходима победа. И харьковский клуб добился нужного результата.
Счет в матче на 36-й минуте открыл полузащитник «Металлиста» Александр Цвиренко. В начале второго тайма Кирилл Дигтярь отправил в ворота «Кудровки» второй мяч.
Первая лига. Чемпионская группа. 11 мая
«Металлист» – «Кудровка» – 2:0
Голы: Цвиренко, 36, Дигтярь, 49
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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