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  4. Металлист – Кудровка – 2:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
12 мая 2025, 18:08 |
165
0

Металлист – Кудровка – 2:0. Видео голов и обзор матча

«Металлист» прервал свою серию без побед

12 мая 2025, 18:08 |
165
0
Металлист – Кудровка – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Металлист» – «Кудровка». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

Чтобы сохранить реальные шансы на попадание в первую четверку, «Металлисту» была необходима победа. И харьковский клуб добился нужного результата.

Счет в матче на 36-й минуте открыл полузащитник «Металлиста» Александр Цвиренко. В начале второго тайма Кирилл Дигтярь отправил в ворота «Кудровки» второй мяч.

Первая лига. Чемпионская группа. 11 мая

«Металлист» – «Кудровка» – 2:0

Голы: Цвиренко, 36, Дигтярь, 49

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Металлист Харьков Кудровка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кирилл Дигтярь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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