Металлист – Кудровка – 2:0. Видео голов и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Металлист» – «Кудровка». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

Чтобы сохранить реальные шансы на попадание в первую четверку, «Металлисту» была необходима победа. И харьковский клуб добился нужного результата.

Счет в матче на 36-й минуте открыл полузащитник «Металлиста» Александр Цвиренко. В начале второго тайма Кирилл Дигтярь отправил в ворота «Кудровки» второй мяч.

Первая лига. Чемпионская группа. 11 мая

«Металлист» – «Кудровка» – 2:0

Голы: Цвиренко, 36, Дигтярь, 49

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