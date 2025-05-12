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  4. ВИДЕО. Ингулец снова забивает гол в раздевалку Левого Берега
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 17:25 |
151
0

ВИДЕО. Ингулец снова забивает гол в раздевалку Левого Берега

Команда из Петрова вырвала победу у соперника

12 мая 2025, 17:25 |
151
0
ВИДЕО. Ингулец снова забивает гол в раздевалку Левого Берега
ФК Буковина. Виталий Фарасеенко

12 мая, в заключительном матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Ингулец» Петрово и «Левый Берег» из Киева.

Игроки «Ингульца» сделали что-то невероятное уже в добавленное арбитром время.

Уже все готовились к ничейному результату, как игроки из Петрова организовали контратаку, которая завершилась голом Виталия Фарасеенко.

В итоге этот гол стал победным для «Ингульца», который смог выйти из зоны вылета.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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