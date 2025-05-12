ВИДЕО. Ингулец снова забивает гол в раздевалку Левого Берега

12 мая, в заключительном матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Ингулец» Петрово и «Левый Берег» из Киева.

Игроки «Ингульца» сделали что-то невероятное уже в добавленное арбитром время.

Уже все готовились к ничейному результату, как игроки из Петрова организовали контратаку, которая завершилась голом Виталия Фарасеенко.

В итоге этот гол стал победным для «Ингульца», который смог выйти из зоны вылета.