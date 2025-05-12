Украина. Премьер лига12 мая 2025, 17:25 |
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ВИДЕО. Ингулец снова забивает гол в раздевалку Левого Берега
Команда из Петрова вырвала победу у соперника
12 мая 2025, 17:25 |
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12 мая, в заключительном матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Ингулец» Петрово и «Левый Берег» из Киева.
Игроки «Ингульца» сделали что-то невероятное уже в добавленное арбитром время.
Уже все готовились к ничейному результату, как игроки из Петрова организовали контратаку, которая завершилась голом Виталия Фарасеенко.
В итоге этот гол стал победным для «Ингульца», который смог выйти из зоны вылета.
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