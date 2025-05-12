Буковина – Металлист 1925 – 1:2. Видео голов и обзор матча
«Металлист 1925» поднялся на второе место
В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Буковина» – «Металлист 1925». Поединок завершился поражением хозяев поля со счетом 1:2.
Счет в матче открыли хозяева. На 18-й минуте Даниил Гончарук вывел «Буковину» вперед.
«Металлист 1925» отыгрался довольно быстро. Автором гола стал Владлен Юрченко.
Незадолго до перерыва Эрмир Рашица забил в ворота хозяев второй мяч. Спастись от поражения «Буковина» так и не смогла.
Первая лига. Чемпионская группа. 10 мая
«Буковина» – «Металлист 1925» – 1:2
Голы: Гончарук, 18 – Юрченко, 24, Рашица, 44
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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