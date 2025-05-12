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Украина. Первая лига
12 мая 2025, 17:31 | Обновлено 12 мая 2025, 17:34
351
0

Буковина – Металлист 1925 – 1:2. Видео голов и обзор матча

«Металлист 1925» поднялся на второе место

12 мая 2025, 17:31 | Обновлено 12 мая 2025, 17:34
351
0
Буковина – Металлист 1925 – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Буковина» – «Металлист 1925». Поединок завершился поражением хозяев поля со счетом 1:2.

Счет в матче открыли хозяева. На 18-й минуте Даниил Гончарук вывел «Буковину» вперед.

«Металлист 1925» отыгрался довольно быстро. Автором гола стал Владлен Юрченко.

Незадолго до перерыва Эрмир Рашица забил в ворота хозяев второй мяч. Спастись от поражения «Буковина» так и не смогла.

Первая лига. Чемпионская группа. 10 мая

«Буковина» – «Металлист 1925» – 1:2

Голы: Гончарук, 18 – Юрченко, 24, Рашица, 44

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Буковина Черновцы Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Даниил Гончарук Эрмир Рашица Владлен Юрченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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