Буковина – Металлист 1925 – 1:2. Видео голов и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Буковина» – «Металлист 1925». Поединок завершился поражением хозяев поля со счетом 1:2.

Счет в матче открыли хозяева. На 18-й минуте Даниил Гончарук вывел «Буковину» вперед.

«Металлист 1925» отыгрался довольно быстро. Автором гола стал Владлен Юрченко.

Незадолго до перерыва Эрмир Рашица забил в ворота хозяев второй мяч. Спастись от поражения «Буковина» так и не смогла.

Первая лига. Чемпионская группа. 10 мая

«Буковина» – «Металлист 1925» – 1:2

Голы: Гончарук, 18 – Юрченко, 24, Рашица, 44

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Видеозапись матча

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