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  4. ФОТО. Три ключевых игрока Шахтера вернулись к тренировкам после травм
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 17:21 |
483
1

ФОТО. Три ключевых игрока Шахтера вернулись к тренировкам после травм

Георгий Судаков, Николай Матвиенко и Дмитрий Ризнык могут сыграть в финале Кубка Украины

12 мая 2025, 17:21 |
483
1
ФОТО. Три ключевых игрока Шахтера вернулись к тренировкам после травм
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Три важных футболиста донецкого «Шахтёра» — Дмитрий Ризник, Николай Матвиенко и Георгий Судаков — готовятся в общей группе к предстоящему матчу с киевским «Динамо» в рамках финала Кубка Украины.

Все трое пропустили последние матчи донецкой команды из-за повреждений.

«Новость дня! Смотрите, кто вернулся к тренировкам!», — написала пресс-служба «Шахтёра».

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Дмитрий Ризнык Георгий Судаков Николай Матвиенко Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу фото тренировка Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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