ФОТО. Три ключевых игрока Шахтера вернулись к тренировкам после травм

Три важных футболиста донецкого «Шахтёра» — Дмитрий Ризник, Николай Матвиенко и Георгий Судаков — готовятся в общей группе к предстоящему матчу с киевским «Динамо» в рамках финала Кубка Украины.

Все трое пропустили последние матчи донецкой команды из-за повреждений.

«Новость дня! Смотрите, кто вернулся к тренировкам!», — написала пресс-служба «Шахтёра».