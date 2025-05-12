Украина. Премьер лига12 мая 2025, 17:21 |
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ФОТО. Три ключевых игрока Шахтера вернулись к тренировкам после травм
Георгий Судаков, Николай Матвиенко и Дмитрий Ризнык могут сыграть в финале Кубка Украины
12 мая 2025, 17:21 |
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Три важных футболиста донецкого «Шахтёра» — Дмитрий Ризник, Николай Матвиенко и Георгий Судаков — готовятся в общей группе к предстоящему матчу с киевским «Динамо» в рамках финала Кубка Украины.
Все трое пропустили последние матчи донецкой команды из-за повреждений.
«Новость дня! Смотрите, кто вернулся к тренировкам!», — написала пресс-служба «Шахтёра».
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