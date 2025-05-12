ВИДЕО. Удар в шестерку. Левый Берег сравнял счет в матче с Ингульцом

12 мая, в заключительном матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Ингулец» Петрово и «Левый Берег» из Киева.

Во втором тайме подопечные Виталия Первака бросили все силы, чтобы догнать «Ингулец» в счете.

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На 64-й минуте бразильский легионер «Левого Берега» Сидней вколотил «кожаного» из-за пределов штрафной прямо в угол. Счет между командами равный.