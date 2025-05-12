Агробизнес – ЮКСА – 1:0. Видео гола и обзор матча
«Агробизнес» прервал серию матчей без побед
В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Агробизнес» – ЮКСА. Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.
«Агробизнес» подходил к матчу на фоне трех поражений подряд. Команда не выигрывала в весенней части чемпионата и со второго места опустилась на пятое.
Долгожданную победу «Агробизнес» все таки одержал. Решающий мяч забил Максим Войтиховский. Игрок «Агробизнеса» реализовал пенальти на 71-й минуте.
Первая лига. Чемпионская группа. 10 мая
«Агробизнес» – «ЮКСА» – 1:0
Гол: Войтиховский, 71 (с пенальти)
Видео голу и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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