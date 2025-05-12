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  4. Агробизнес – ЮКСА – 1:0. Видео гола и обзор матча
Украина. Первая лига
12 мая 2025, 16:59 |
48
0

Агробизнес – ЮКСА – 1:0. Видео гола и обзор матча

«Агробизнес» прервал серию матчей без побед

12 мая 2025, 16:59 |
48
0
Агробизнес – ЮКСА – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Агробизнес

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Агробизнес» – ЮКСА. Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

«Агробизнес» подходил к матчу на фоне трех поражений подряд. Команда не выигрывала в весенней части чемпионата и со второго места опустилась на пятое.

Долгожданную победу «Агробизнес» все таки одержал. Решающий мяч забил Максим Войтиховский. Игрок «Агробизнеса» реализовал пенальти на 71-й минуте.

Первая лига. Чемпионская группа. 10 мая

«Агробизнес» – «ЮКСА» – 1:0

Гол: Войтиховский, 71 (с пенальти)

Видео голу и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Агробизнес ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Максим Войтиховский видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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