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Украина. Первая лига
12 мая 2025, 16:29 | Обновлено 12 мая 2025, 17:08
204
0

Эпицентр – СК Полтава – 2:0. Чемпионская победа. Видео голов и обзор

«Эпицентр» стал чемпионом Первой лиги

12 мая 2025, 16:29 | Обновлено 12 мая 2025, 17:08
204
0
Эпицентр – СК Полтава – 2:0. Чемпионская победа. Видео голов и обзор
ФК Эпицентр

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Эпицентр» – СК «Полтава». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты после перерыва. Сперва игрок СК «Полтава» Дмитрий Плахтырь стал автором автогола. А на 66-й минуте Иван Бендера сделал счет 2:0.

Благодаря этой победе «Эпицентр» стал недосягаем для соперников. Команда Сергея Нагорняка стала чемпионом Первой лиги.

Первая лига. Чемпионская группа. 10 мая

«Эпицентр» – СК «Полтава» – 2:0

Голы: Плахтырь, 50 (автогол), Бендера, 66

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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