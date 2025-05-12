Эпицентр – СК Полтава – 2:0. Чемпионская победа. Видео голов и обзор
«Эпицентр» стал чемпионом Первой лиги
В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Эпицентр» – СК «Полтава». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.
Оба мяча были забиты после перерыва. Сперва игрок СК «Полтава» Дмитрий Плахтырь стал автором автогола. А на 66-й минуте Иван Бендера сделал счет 2:0.
Благодаря этой победе «Эпицентр» стал недосягаем для соперников. Команда Сергея Нагорняка стала чемпионом Первой лиги.
Первая лига. Чемпионская группа. 10 мая
«Эпицентр» – СК «Полтава» – 2:0
Голы: Плахтырь, 50 (автогол), Бендера, 66
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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