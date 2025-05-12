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Украина. Первая лига
12 мая 2025, 15:55 | Обновлено 12 мая 2025, 16:02
36
0

Кремень Кременчуг – Прикарпатье Ивано-Франковск – 0:0. Видеообзор матча

Команды не порадовали забитыми мячами

12 мая 2025, 15:55 | Обновлено 12 мая 2025, 16:02
36
0
Кремень Кременчуг – Прикарпатье Ивано-Франковск – 0:0. Видеообзор матча
ФК Прикарпатье

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Кремень» Кременчуг – «Прикарпатье» Ивано-Франковск. Поединок завершился вничью 0:0.

«Кремень» замыкает турнирную таблицу группы «Выбывание». «Прикарпатье» с большой вероятностью избежит переходных матчей.

В первом тайме опасных моментов не было. Второй тайм прерывался из-за воздушной тревоги, что повлияло на ход игры. В результате команды так и не смогли забить.

Первая лига. Группа Выбывание. 11 мая

«Кремень» Кременчуг – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Кремень Кременчуг Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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