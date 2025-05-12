Кремень Кременчуг – Прикарпатье Ивано-Франковск – 0:0. Видеообзор матча
Команды не порадовали забитыми мячами
В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Кремень» Кременчуг – «Прикарпатье» Ивано-Франковск. Поединок завершился вничью 0:0.
«Кремень» замыкает турнирную таблицу группы «Выбывание». «Прикарпатье» с большой вероятностью избежит переходных матчей.
В первом тайме опасных моментов не было. Второй тайм прерывался из-за воздушной тревоги, что повлияло на ход игры. В результате команды так и не смогли забить.
Первая лига. Группа Выбывание. 11 мая
«Кремень» Кременчуг – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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