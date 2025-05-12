Претендент на премию Пушкаша. В Аргентине забили гол в стиле Ибрагимовича

12 мая в чемпионате Аргентины был забит настоящий гол-красавец.

В матче между «Индепендьенте» Авельянеда и «Индепендьенте» Ривадавия был забит единственный гол, который точно претендует на премию Пушкаша.

На 57-й минуте матча игрок Авельянеды Сантьяго Монтьель ударом через себя с 20 метров попал прямо в цель.

В ноябре 2012 года в подобном стиле забил гол легендарный Златан Ибрагимович в ворота сборной Англии. Правда, у шведа тогда дистанция была значительно больше.

В итоге Авельянеда одержала минимальную победу.

Чемпионат Аргентины. 16-й тур. 12 мая

«Авельянеда» – «Ривадавия» – 1:0

Гол: Монтьель, 57

Видео гола и обзор матча

Гол Ибрагимовича