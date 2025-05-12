Претендент на премию Пушкаша. В Аргентине забили гол в стиле Ибрагимовича
Сантьяго Монтьель забил ударом через себя с 20-ти метров
12 мая в чемпионате Аргентины был забит настоящий гол-красавец.
В матче между «Индепендьенте» Авельянеда и «Индепендьенте» Ривадавия был забит единственный гол, который точно претендует на премию Пушкаша.
На 57-й минуте матча игрок Авельянеды Сантьяго Монтьель ударом через себя с 20 метров попал прямо в цель.
В ноябре 2012 года в подобном стиле забил гол легендарный Златан Ибрагимович в ворота сборной Англии. Правда, у шведа тогда дистанция была значительно больше.
В итоге Авельянеда одержала минимальную победу.
Чемпионат Аргентины. 16-й тур. 12 мая
«Авельянеда» – «Ривадавия» – 1:0
Гол: Монтьель, 57
Видео гола и обзор матча
Гол Ибрагимовича
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Винисиус Жуниор может продлить контракт с «сливочными»
Флорентино был разочарован игрой Лукаса Васкеса