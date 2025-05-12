ВИДЕО. Ингулец шокировал Левый Берег и забил гол в раздевалку

12 мая, в заключительном матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Ингулец» Петрово и «Левый Берег» из Киева.

На 45-й минуте матча Иван Лосенко хорошим ударом с дальней дистанции открыл счет в матче.

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Команда Василия Кобина в режиме онлайн опережает «Черноморец» и «Левый Берег» и поднимается в зону переходных матчей.