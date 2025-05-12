Украина. Премьер лига12 мая 2025, 16:20 |
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ВИДЕО. Ингулец шокировал Левый Берег и забил гол в раздевалку
Открыл счет в матче Иван Лосенко
12 мая 2025, 16:20 |
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12 мая, в заключительном матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Ингулец» Петрово и «Левый Берег» из Киева.
На 45-й минуте матча Иван Лосенко хорошим ударом с дальней дистанции открыл счет в матче.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Василия Кобина в режиме онлайн опережает «Черноморец» и «Левый Берег» и поднимается в зону переходных матчей.
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