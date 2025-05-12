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  4. ВИДЕО. Ингулец шокировал Левый Берег и забил гол в раздевалку
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 16:20 |
689
0

ВИДЕО. Ингулец шокировал Левый Берег и забил гол в раздевалку

Открыл счет в матче Иван Лосенко

12 мая 2025, 16:20 |
689
0
ВИДЕО. Ингулец шокировал Левый Берег и забил гол в раздевалку
ФК Шахтер. Иван Лосенко

12 мая, в заключительном матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Ингулец» Петрово и «Левый Берег» из Киева.

На 45-й минуте матча Иван Лосенко хорошим ударом с дальней дистанции открыл счет в матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Василия Кобина в режиме онлайн опережает «Черноморец» и «Левый Берег» и поднимается в зону переходных матчей.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Левый Берег Киев Ингулец - Левый Берег видео голов и обзор Иван Лосенко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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