Иван КАЛЮЖНЫЙ: «С первых минут Деревинский обещал дать мне карточку»

Вчера в УПЛ состоялся один из центральных матчей тура, в котором «Карпаты» на своем поле минимально обыграли (2:1) «Александрию».

Этот поединок получился очень эмоциональным, что вылилось в восемь желтых и одну красную карточку для гостей и только одной для хозяев.

Корреспондент Sport.ua связался с Иваном Калюжным, который рассказал свою версию событий во время этого матча.

– Иван после поражения от «Карпат» шансы на чемпионство у «Александрии» уже потеряны?

– Думаю, да. «Динамо» в двух играх нужно взять одно очко. Уверен, что для киевлян это не составит большого труда.

– Вы сильно расстроились поражению во Львове?

– Конечно. Хотелось бороться до конца, но некоторые люди своими решениями не дали нам этого сделать.

– Матч против «Карпат» получился эмоциональным. С чем это связано?

– Считаю, что это связано с осечкой «Динамо» в Житомире, поскольку до этого нас судили более-менее равно. Но то, что происходило в игре с «Карпатами», не поддается логическому объяснению. Еще до забитого нами гола чуть ли не каждый эпизод трактовался по-разному в обе стороны.

– «Александрия» в этой игре получила восемь желтых и одну красную карточку, в то время как «Карпаты» только один «горчичник». Неужели на поле все так было однозначно?

– Было много моментов, когда игроки соперника прыгали сзади в ноги, срывая наши атаки, но арбитр ограничивался только устными предупреждениями. А в нашу сторону желтый свет был постоянным. Простой пример: Джевани в центре поля делает мелкий фол и сразу получает желтую карточку. Чуть ли не сразу Мирошниченко прыгает ему в ноги, но судья дает обычный штрафной.

ФК Александрия. Иван Калюжный

– На 90+1-й минуте арбитр Алексей Деревинский предъявил тебе второе предупреждение…

– Квасница прокинул мяч, сразу поджал ноги и упал. Во время этого эпизода я его не тронул и не шел прямой ногой. Однако арбитр без раздумий удалил меня с поля. Мне было интересно посмотреть этот эпизод по видео. И я лишь убедился, что меня удалили незаслуженно. Если бы даже я его зацепил, то его полет изменил бы направление, а он просто «красиво» сложился.

Более того, арбитр всю игру бегал и говорил, что будет давать мне карточки.

– Не первый раз ваш главный тренер Руслан Ротань высказывается о несправедливом судействе по отношению к «Александрии». Согласен с наставником?

– Руслан Петрович раньше делал акцент на каких-то эпизодах, пенальти, карточка незаслуженная. Бывало, что арбитры делали пару решающих решений и отпускали, но в игре с «Карпатами» этот человек «гнал» нас всю игру.

Мы тоже люди, заводимся после таких несправедливых действий. Арбитр это делает умышленно, так ему потом легче наказывать, кого он хочет.

У нас ведь есть комитет, который оценивают действия судей. Мне было бы интересно, узнать окончательный вердикт по моему эпизоду. Я встречал, что в других европейских чемпионатах после подачи апелляции отменяли карточки. Может, и у нас справедливость восторжествует.

Сергей БОЙЧЕНКО