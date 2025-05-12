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  4. Иван КАЛЮЖНЫЙ: «С первых минут Деревинский обещал дать мне карточку»
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 14:48 | Обновлено 12 мая 2025, 15:16
1626
8

Иван КАЛЮЖНЫЙ: «С первых минут Деревинский обещал дать мне карточку»

Полузащитник «Александрии» возмущен действиями арбитра

12 мая 2025, 14:48 | Обновлено 12 мая 2025, 15:16
1626
8
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «С первых минут Деревинский обещал дать мне карточку»
ФК Карпаты

Вчера в УПЛ состоялся один из центральных матчей тура, в котором «Карпаты» на своем поле минимально обыграли (2:1) «Александрию».

Этот поединок получился очень эмоциональным, что вылилось в восемь желтых и одну красную карточку для гостей и только одной для хозяев.

Корреспондент Sport.ua связался с Иваном Калюжным, который рассказал свою версию событий во время этого матча.

– Иван после поражения от «Карпат» шансы на чемпионство у «Александрии» уже потеряны?
– Думаю, да. «Динамо» в двух играх нужно взять одно очко. Уверен, что для киевлян это не составит большого труда.

– Вы сильно расстроились поражению во Львове?
– Конечно. Хотелось бороться до конца, но некоторые люди своими решениями не дали нам этого сделать.

– Матч против «Карпат» получился эмоциональным. С чем это связано?
– Считаю, что это связано с осечкой «Динамо» в Житомире, поскольку до этого нас судили более-менее равно. Но то, что происходило в игре с «Карпатами», не поддается логическому объяснению. Еще до забитого нами гола чуть ли не каждый эпизод трактовался по-разному в обе стороны.

– «Александрия» в этой игре получила восемь желтых и одну красную карточку, в то время как «Карпаты» только один «горчичник». Неужели на поле все так было однозначно?
– Было много моментов, когда игроки соперника прыгали сзади в ноги, срывая наши атаки, но арбитр ограничивался только устными предупреждениями. А в нашу сторону желтый свет был постоянным. Простой пример: Джевани в центре поля делает мелкий фол и сразу получает желтую карточку. Чуть ли не сразу Мирошниченко прыгает ему в ноги, но судья дает обычный штрафной.

ФК Александрия. Иван Калюжный

– На 90+1-й минуте арбитр Алексей Деревинский предъявил тебе второе предупреждение…
– Квасница прокинул мяч, сразу поджал ноги и упал. Во время этого эпизода я его не тронул и не шел прямой ногой. Однако арбитр без раздумий удалил меня с поля. Мне было интересно посмотреть этот эпизод по видео. И я лишь убедился, что меня удалили незаслуженно. Если бы даже я его зацепил, то его полет изменил бы направление, а он просто «красиво» сложился.

Более того, арбитр всю игру бегал и говорил, что будет давать мне карточки.

– Не первый раз ваш главный тренер Руслан Ротань высказывается о несправедливом судействе по отношению к «Александрии». Согласен с наставником?
– Руслан Петрович раньше делал акцент на каких-то эпизодах, пенальти, карточка незаслуженная. Бывало, что арбитры делали пару решающих решений и отпускали, но в игре с «Карпатами» этот человек «гнал» нас всю игру.

Мы тоже люди, заводимся после таких несправедливых действий. Арбитр это делает умышленно, так ему потом легче наказывать, кого он хочет.

У нас ведь есть комитет, который оценивают действия судей. Мне было бы интересно, узнать окончательный вердикт по моему эпизоду. Я встречал, что в других европейских чемпионатах после подачи апелляции отменяли карточки. Может, и у нас справедливость восторжествует.

Сергей БОЙЧЕНКО

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Иван Калюжный статьи эксклюзив Александрия Украинская Премьер-лига Сергей Бойченко
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 8
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Skillz
Взагалі то, Псевдогатузо  має сказати дякую арбітру, як раз за те, що він не дав цьому контуженому картку на початку матчу, коли він влетів прямою ногою в гравця Карпат, а то пішов би відпочивати набагато раніше
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+8
valerafan1
Гравці Олександрії були неадекватно агресивно налаштовані на матч. Приклад, атака  Кравченко на тренера Карпат. Калюжний же весь матч грав на грані картки. По-спортивному він герой, але і втрачати голову не потрібно. А суддя судив в міру своєї компетенції, але не предвзято. Тому потрібно в спокійній обстановці переглянути матч і зробити висновки. А журналісти не повинні задавати провокативні запитання відразу після матчу. 
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+5
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dudigo78
От другий день я це все читаю і нічого не розумію. Якби суддя був заряджений, то поставив би пенальті без допомоги ВАР, а так то він і не збирався, якби не пішов дивитися повтор. Щодо Калюжного, то людина ще в першому таймі мала отримувати дві жовтих за грубі фоли. Як в нас кажуть нема пана гірше за Івана. Це стосується бачу Олександрії. Десь їм раз у житті вдалося так високо піднятися за рахунок сильного падіння всіх без виключення клубів,  і їх зразу почало заносити. Про яке чемпіонство вони всі розказують? Вчора Карпати їх 90 хвилин возили мордою об газон. Чемпіони так ганебно не грають проти середняка УПЛ.
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+2
Boodya
То ж вигнали в кінці матчу, а не з перших хвилин, толку нити?
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+1
Коля Драган
Що вони ниють програли заслужено і картки заслужені Калюжний косив своєю клюшкою як косою а Олександрія нічого не створила і всю гру відбивалася і заробляла фоли. Суддя судив добре і до судді ніяких питань.
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+1
MaximusOne
Скажи Іване, скажи.
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0
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