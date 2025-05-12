Виктория Сумы – Подолье Хмельницкий – 0:1. Видео гола и обзор матча
«Подолье» одержало важную победу
В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Виктория» Сумы – «Подолье» Хмельницкий. Поединок завершился победой команды гостей со счетом 0:1.
«Подолье» находится в зоне вылета. Команде очень важно набирать очки в каждом матче.
И «Подолье» смогло добыть важную победу над «Викторией», которая лидирует в группе «Выбывание». Единственный мяч в матче на 39 минуте забил Ярослав Квасов.
Первая лига. Группа Выбывание. 10 мая
«Виктория» Сумы – «Подолье» Хмельницкий – 0:1
Гол: Квасов, 39.
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставнику «Александрии» не очень понравилось судейство матча во Львове
Винисиус Жуниор может продлить контракт с «сливочными»