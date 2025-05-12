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Украина. Первая лига
12 мая 2025, 15:19 | Обновлено 12 мая 2025, 15:46
87
0

Виктория Сумы – Подолье Хмельницкий – 0:1. Видео гола и обзор матча

«Подолье» одержало важную победу

12 мая 2025, 15:19 | Обновлено 12 мая 2025, 15:46
87
0
Виктория Сумы – Подолье Хмельницкий – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Виктория

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Виктория» Сумы – «Подолье» Хмельницкий. Поединок завершился победой команды гостей со счетом 0:1.

«Подолье» находится в зоне вылета. Команде очень важно набирать очки в каждом матче.

И «Подолье» смогло добыть важную победу над «Викторией», которая лидирует в группе «Выбывание». Единственный мяч в матче на 39 минуте забил Ярослав Квасов.

Первая лига. Группа Выбывание. 10 мая

«Виктория» Сумы – «Подолье» Хмельницкий – 0:1

Гол: Квасов, 39.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Виктория Сумы Подолье Хмельницкий чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Ярослав Квасов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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