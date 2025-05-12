Забить три гола в ворота Барселоны является плохой приметой
Четырем игрокам в 2025 году удалось отличиться хет-триком в ворота «Барселоны»
В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» дома победила «Реал» со счетом 4:3.
Хет-триком за «Реал» отличился Килиан Мбаппе, ставший четвертым игроком в 2025 году, кому удалось забить три гола в одном матче «Барселоне».
Вангелис Павлидис («Бенфика»)
Сэру Гирасси («Боруссия Дортмунд»)
Борха Иглесиас («Сельта»)
Килиан Мбаппе («Реал»)
Интересным фактом является то, что все четыре команды, игроки которых забили три гола Барселоне в одном матче, проиграли либо сам матч, либо двухматчевое противостояние.
«Бенфика» –«Барселона» – 4:5
«Боруссия» Дортмунд – «Барселона» – 3:5 (по сумме двух матчей)
«Барселона» – Сельта» – 4:3
«Барселона» – Реал – 4:3
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