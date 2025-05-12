Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забить три гола в ворота Барселоны является плохой приметой
Испания
12 мая 2025, 14:07 | Обновлено 12 мая 2025, 14:11
578
0

Забить три гола в ворота Барселоны является плохой приметой

Четырем игрокам в 2025 году удалось отличиться хет-триком в ворота «Барселоны»

12 мая 2025, 14:07 | Обновлено 12 мая 2025, 14:11
578
0
Забить три гола в ворота Барселоны является плохой приметой
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» дома победила «Реал» со счетом 4:3.

Хет-триком за «Реал» отличился Килиан Мбаппе, ставший четвертым игроком в 2025 году, кому удалось забить три гола в одном матче «Барселоне».

Вангелис Павлидис («Бенфика»)
Сэру Гирасси («Боруссия Дортмунд»)
Борха Иглесиас («Сельта»)
Килиан Мбаппе («Реал»)

Интересным фактом является то, что все четыре команды, игроки которых забили три гола Барселоне в одном матче, проиграли либо сам матч, либо двухматчевое противостояние.

«Бенфика» –«Барселона» – 4:5
«Боруссия» Дортмунд – «Барселона» – 3:5 (по сумме двух матчей)
«Барселона» – Сельта» – 4:3
«Барселона» – Реал – 4:3

По теме:
Капитан женской сборной Украины стала чемпионкой Испании
«Это обязательно». Алонсо назвал причину провала Реала в Эль-Классико
«Титул Ла Лиги возвращается домой». Форвард Барсы – о победе над Реалом
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Барселона - Реал Килиан Мбаппе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Футбол | 12 мая 2025, 08:52 9
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико

Флорентино был разочарован игрой Лукаса Васкеса

Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Футбол | 11 мая 2025, 22:01 7
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги 2024/25

Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Футбол | 12.05.2025, 06:23
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Футбол | 12.05.2025, 00:21
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
«Почему странный выбор?» Леоненко назвал двух тренеров для Полесья
Футбол | 12.05.2025, 13:41
«Почему странный выбор?» Леоненко назвал двух тренеров для Полесья
«Почему странный выбор?» Леоненко назвал двух тренеров для Полесья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
12.05.2025, 01:57
Футбол
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
11.05.2025, 08:53 3
Бокс
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
12.05.2025, 02:15 2
Бокс
Байер выбрал тренера, который заменит Алонсо. Это чемпион мира и Европы
Байер выбрал тренера, который заменит Алонсо. Это чемпион мира и Европы
10.05.2025, 12:09
Футбол
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
10.05.2025, 12:38 1
Футбол
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
11.05.2025, 22:21 27
Футбол
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
11.05.2025, 01:39 3
Футбол
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
12.05.2025, 00:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем