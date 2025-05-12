Забить три гола в ворота Барселоны является плохой приметой

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» дома победила «Реал» со счетом 4:3.

Хет-триком за «Реал» отличился Килиан Мбаппе, ставший четвертым игроком в 2025 году, кому удалось забить три гола в одном матче «Барселоне».

Вангелис Павлидис («Бенфика»)

Сэру Гирасси («Боруссия Дортмунд»)

Борха Иглесиас («Сельта»)

Килиан Мбаппе («Реал»)

Интересным фактом является то, что все четыре команды, игроки которых забили три гола Барселоне в одном матче, проиграли либо сам матч, либо двухматчевое противостояние.

«Бенфика» –«Барселона» – 4:5

«Боруссия» Дортмунд – «Барселона» – 3:5 (по сумме двух матчей)

«Барселона» – Сельта» – 4:3

«Барселона» – Реал – 4:3