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  4. Борьба за жизнь. Стали известны стартовые составы Ингульца и Левого Берега
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 14:33 |
318
0

Борьба за жизнь. Стали известны стартовые составы Ингульца и Левого Берега

Поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 12 мая в 15:30

12 мая 2025, 14:33 |
318
0
Борьба за жизнь. Стали известны стартовые составы Ингульца и Левого Берега
стадион Ника

В понедельник, 12 мая, будет проведен заключительный матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Ингулец» Петрово и «Левый Берег» из Киева.

Состоится матч на стадионе «Ника» в Александрии. Игра начнется в 15:30 по киевскому времени.

Обе команды ведут борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. «Ингулец» пока последний, а «Левый Берег» на 14-й строчке.

Номинальные хозяева имеют в своем активе 20 очков, а вот гости только 23.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Ингулец: Паламарчук, Малыш, Дубилей, Кастрич, Свистун, Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Пушкарев, Волохатый, Кисленко

Левый Берег: Механов, Сиднев, Шаповал, Семенов, Соколов. Дедух, Банада, Диего, Синица, Шастал, Сухоручко

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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