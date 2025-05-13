Трава, гимн и любовь к работе: 3 истории, по которым надо снять фильм

Думаю, никто не станет спорить с тем фактом, что футбол – кинематографичный вид спорта. Возможно, самый кинематографичный из всех: каждый его сезон полон сотен самых разнообразных историй, которые заслуживают быть рассказанными, и десятками таких, которые просто необходимо перенести на бумагу, принести в офис большой студии – и настаивать, чтобы та сняла по ним фильмы, которые в будущем, вполне возможно, станут классикой уровня «Человека, который изменил все».

И сезон 24/25 не стал исключением: он также подбросил несколько сюжетов, которые, по моему субъективному мнению, достойны воплощения на большом экране. 3 таких истории будут упомянуты и представлены в виде сюжетов фильмов в этом материале. Примечание: перед началом каждой ленты будем пускать подпись «вдохновлено реальными событиями» вместо «основано на реальных событиях», потому что мы берем базовую историю – и несколько «раскручиваем», чтобы расставить акценты. Уверен, поймете по ходу дела.

Трава

Жанр: драма о большом влиянии «маленького» человека

Вы должны помнить противостояние Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико», которое завершилось ничьей как после 180-и минут игры, так и после 210-и. Тогда дело дошло до пенальти, и тут трагедия – удар Альвареса. Аргентинский форвард «матрасников» пробил неплохо и точно, взятие ворот засчитали – но потом судьи на ушко коллеге подсказали, что, возможно, было 2 касания мяча во время исполнения. Рефери взяли время на просмотр повторов и сообщили главному, что нарушение действительно имело место, а тот отменил гол. Трибуны ничего не понимали, да что там: даже игроки и тренер «Атлетико» не имели понятия, что именно произошло. Но серия продолжалась. В итоге команда уступила с разницей в 1 удар, то есть та ошибка Альвареса стала решающей. И все – вылет. А все почему? Потому что газон на арене местных был залит перед игрой, из-за чего у Альвареса и поехала нога. Конечно, залит намеренно: «Атлетико» собирался больше биться, чем играть в футбол. Это решение стоило команде того пенальти – а значит, и участия в 1/4.

Наш фильм начинается где-то в баре Мадрида. События происходят за неделю до описанного выше матча. Наш герой, главный агроном «Метрополитано», домашней арены «Атлетико», выпивает вместе с одним из своих друзей во время просмотра первой дуэли мадридских команд. И вот его товарищ после какого-то крупного кадра отмечает, какой же крутой газон на «Бернабеу». Тогда наш герой, пусть его зовут Карлос, говорит, что на ответном матче арена его команды будет выглядеть не хуже. Он готов даже поспорить, что будет именно так, потому что уверен в качестве своей работы. На следующий день он начинает трудиться: стрижет, поливает, выравнивает, «ремонтирует» отдельные участки поля. Конечно, вместе со своей командой, но на этот раз он как никогда сильно вовлечен в процесс. Через сутки «Атлетико» возвращается к тренировкам, а он имеет возможность подсмотреть и подслушать, как коллектив готовится к игре. Он слышит, как тренер «накачивает» игроков, и понимает: «Я должен сделать все возможное».

День игры. Карлос выполнил огромный объем работы и доволен собой. Но тут, ближе к игре, к нему подходит лично Симеоне и говорит: «Карлос, дорогой, полей все водичкой перед матчем так сильно, как никогда не лил. Я хочу, чтобы мяч вообще не ходил, а соперники не держались на ногах». Наш герой хочет, но не решается спорить с менеджером, поэтому выполняет его прихоть и просто верит, что все будет хорошо. Когда «Атлетико» забивает быстрый мяч, то он на трибунах радуется не менее сильно, чем игроки на поле. Каждый хороший отскок, каждое падение соперника зажигает на лице Карлоса улыбку. И так вплоть до 120-й минуты. А потом – двойное касание Альвареса и поражение. Люди рядом, которые не знают Карлоса, начинают обвинять во всем гринкипера. А сам он смущается. Он хорошо выполнил свою работу и может гордиться собой, но именно его труд стал причиной того неудачного пенальти. Главный герой сбит с толку. Он громко ругается на себя: понимает, что должен был хотя бы попытаться переубедить тренера.

Смена сцены. Друг Карлоса сидит в том же баре на том же месте и пьет пиво. Когда раздается финальный свисток, он ставит пустую бутылку перед собой, улыбается и говорит себе под нос: «Да, Карлос, ты не соврал. Этот газон действительно был невероятным...» Снова смена сцены: Карлос на все том же месте на трибунах смотрит куда-то вперед пустым взглядом, на его глазах проступают слезы. Камера смотрит на него где-то сбоку и идет на него. Когда максимально приближается – черный экран, фильм завершен. Зритель покидает зал с мыслями о том, как незаметный большинству человек определил судьбу многих-многих публичных лиц. Не голы футболистов оказались решающими, не гениальные ходы наставников – а его решение прислушаться к тренеру и залить поле. Итак, «маленький» человек не такой уж и маленький, да? На роль Карлоса берем кого-то типа Тоби Джонса («Голодные игры», голос Добби, «Капитан Америка») – актера, который умеет сделать крайне харизматичными и яркими даже персонажей второго плана. Что-то такое нам и нужно – воплотить в реальность образ простого рабочего, который становится (анти)героем.

I am Unai

Жанр: комедия о безумных стечениях обстоятельств

Также из недавнего, тоже Лига чемпионов. Перед ответным матчем с «ПСЖ» «Астон Вилла» настраивается на бой, выходит на поле и готовится слушать гимн ЛЧ... и вдруг включается гимн ЛЕ – случайно или намеренно. Все в легком шоке, но матч начинается, поэтому данный курьез остается позади. Ну, оставался – вплоть до начала второго тайма. Тогда «Вилла» включилась, забила дважды и чуть не спаслась – проиграла 4:5 по сумме двух матчей, но стала первой, кто забил в ворота «ПСЖ» трижды за 90 минут в сезоне, и имела все шансы на то, чтобы отличиться еще хотя бы однажды. Счастье было очень близко. После матча многие шутили, что все это из-за того гимна, который услышали футболисты и тренер – и якобы подумали, что это ЛЕ, в которой Эмери – король, потому что выигрывал уже несколько раз и с разными командами. То есть (почти) чудо привязали к этой композиции, которая прозвучала в начале.

Наша лента начинается в утро игры. Эмери просыпается и выключает будильник, но его телевизор до сих пор включен (вчера он заснул под трансляцию какого-то матча), на экране – повтор победной игры его «Севильи» в финале ЛЕ. Эмери несколько смущен: почему из архивов решили достать именно этот поединок? Впрочем, он быстро приходит в себя. Унаи начинает шевелиться и спешить, и тут вспоминает, что должен позвонить клубному врачу по какому-то вопросу. Не находит его номер сразу и начинает искать в записной книжке, а там – старый билет на один из поединков ЛЕ в качестве закладки. Эмери ненадолго замирает, но все же набирает номер. По телефону он получает всю необходимую информацию от еще заспанного врача, а тот перед прощанием желает Унаи победы в сегодняшнем матче ЛЕ. Глаза испанца расширяются. Он впервые за утро спрашивает у себя: «А точно ли сегодня моя команда играет в Лиге чемпионов?» На этот раз ему нужно уже минут 15-20, чтобы отбросить эту мысль.

Он уже почти на базе клуба, как вдруг из окна машины видит кафе с большим баннером «Смотри ЛЕ у нас!». Тренер решает выйти здесь и пройтись пешком. Когда обходит двор, видит ребят, которые играют в футбол – и мяч вылетает к нему. Эмери слышит крики детей, которые просят подать круглый. Он улыбается, набивает его и берет в руки – и тут видит, что это официальный мяч Лиги Европы. Его сердце замирает, ноги подкашиваются. Наш герой удерживается от падения, отдает снаряд и идет дальше. Вот он уже на базе и встречает какую-то сотрудницу, которая всегда имела длинные окрашенные в синий цвет волосы – но теперь они желтовато-оранжевые, то есть в официальных оттенках Лиги Европы. Эмери со страхом бродит по базе, и тут на его телефон приходит сообщение от товарища. Текст сообщения: «Смотри, здесь о тебе такую ерунду написали в статье. И это один из крупнейших сайтов страны! *ссылка*» Эмери переходит по ссылке и видит слова «Лига Европы» в заголовке – закрывает текст, выключает телефон, панически дышит. Зритель будет видеть полный заголовок статьи – «Лига Европы – для Эмери, Лига чемпионов – для великих тренеров». Поэтому тот, кто смотрит, точно будет знать: сегодня ЛЧ.

До начала игры Эмери еще несколько раз наткнется на что-то связанное с Лигой Европы. Он уже будет на грани. Вот-вот, и он поверит, что играет не в ЛЧ. Когда команды выходят на поле, он нервничает и не находит себе места на бровке, его единственная надежда сохранить здравый смысл – услышать тот самый гимн Лиги чемпионов. Футболисты уже стоят в линию и ждут старта известной музыкальной композиции. Эмери выдыхает, потому что уже как час с ним не случалось ничего связанного с Лигой Европы. И тут включается он – гимн этого турнира. Унаи уже не держится на ногах и садится на одно из свободных мест на скамейке запасных. Почти весь тайм помощники и футболисты пытаются до него докричаться, потому что команда уступает, но тщетно. Ближе к перерыву Унаи принимает «реальность» и бежит в раздевалку с криками «ЭТО МОЙ ТУРНИР!». Там он во время 15-минутной паузы вдохновляет игроков на чудо и постоянно говорит о ЛЕ – но футболисты его не исправляют, потому что думают, что тот просто оговаривается из-за волнения.

Во втором тайме происходит то, что происходит. Эмери бегает по бровке и своими решениями ломает игру соперника. Футболисты забивают гол, второй, идут за третьим... Матч завершается и спасение после поражения в первом матче не состоялось – но Эмери все считают героем. Когда журналист после игры спросит у него, благодаря чему тренер перевернул игру, тот с улыбкой ответит: «Потому что это мой турнир!». В этот же момент картинка замирает на крупном плане наставника. Конец. Мораль пусть зритель ищет сам. Поможет ему в этом (или нет) вся команда сериала «Тед Лассо» (как минимум сценарист и главный актер), потому что первый точно справится с задачей создать хороший смол ток, а лично Джейсон Судейкис – с задачей показать профессионала своего дела, которого выбивают из колеи внешние факторы. Зритель будет с улыбкой наблюдать за харизматичным Эмери, который на протяжении 90-120 минут ленты постоянно сомневается в своей адекватности и своем состоянии психического здоровья. Можно будет посмеяться, порадоваться, немного погрустить в конце. И остаться с ощущением легкости на душе после просмотра, потому что если с ним остался Унаи – сможет и зритель.

Сделаю, как скажете

Жанр: триллер о том, как обстоятельства убивают ценности человека

Карло Анчелотти много лет был топ-тренером. И остается им, но в этом сезоне его навыки не нужны. Что ему делать, если травмы выбивают землю из-под ног? Возможно, прибегать к каким-то неожиданным тактическим решениям, но против этого точно будет президент клуба. Перес купил Карло (хотя больше себе) новую «игрушку» перед стартом сезона – Мбаппе. Тяжелый характер президента известен абсолютно всем, поэтому Анчелотти понимает: если он не будет использовать футболиста, который вредит команде своей пассивностью в игре без мяча и дублированием роли на поле Винисиуса, то будет уволен со скандалом. Возрастному тренеру это не нужно: именно поэтому во всех крупных матчах сезона Карло, когда что-то идет не по плану, меняет более полезного и продуктивного в игре без мяча Родриго – а не звезд Мбаппе и Винисиуса. Впрочем, не помогает: команда и в дальнейшем не выигрывает достаточно регулярно. В последние дни все новости – о том, что Анчелотти будет уволен в межсезонье.

Наша лента начинается без разогрева – сразу с дебютного матча Мбаппе за «Реал». Команда выигрывает Суперкубок УЕФА, французский форвард забивает гол, Анчелотти празднует вместе с исполнителями, а в комментарии после игры говорит, что счастлив из-за прихода в клуб такого крутого игрока, как Мбаппе. Когда наконец оказывается в своем номере в отеле, звонит жене. Та поздравляет Карло и заявляет: «Вот видишь, Мбаппе может быть полезным для команды! А ты столько дней волновался...» Здесь зритель впервые слышит, что Мбаппе не является нужным Анчелотти. В этой ленте мы сосредоточимся именно на проблеме Киллиана и его влиянии – отпустим травмы и уход Крооса, которые важны в реальности, но фильм могут перегрузить. Итак, Карло принимает поздравления жены и ложится спать со словами вслух: «Может, она и права». Это будет первый и последний раз, когда опытный итальянец подумает, что Мбаппе – это плюс для команды. Дальше – только негативные мысли о французском форварде. И Карло ни разу не обвинит нападающего в неудачах клуба ни публично, ни лично. Потому что он профессионал. А еще боится остаться без работы.

Команда начинает терять очки, потому что Вини и Мбаппе воруют друг у друга зоны. После некоторых матчей нам покажут пресс-конференции тренера, где журналисты будут обращаться к нему максимально уважительно и упоминать в некоторых вопросах его достижения, чтобы зритель понимал: перед нами один из лучших в своей сфере. После пары-тройки неудачных поединков и ранних замен Мбаппе Анчелотти позвонит президент с ультиматумом: Киллиан должен играть больше, иначе команду будет тренировать кто-то другой. Карло осознает, что он в почтенном возрасте и его футбол далеко не прогрессивен – искать работу ему будет трудно. Поэтому главное – удерживаться на посту как можно дольше. Вся мотивация Анчелотти будет раскрываться в его диалогах с персоналом, друзьями, родственниками, тем же Пересом (там и прозвучит «сделаю, как вы говорите»), на пресс-конференциях. Зритель будет сочувствовать Карло – топ-наставнику, который вынужден убить в себе гордость и подавить в себе тренера, чтобы не потерять то, что любит – свою работу.

Лента подведет нас к решающему моменту – ответному матчу против «Арсенала» в ЛЧ. И даже в тот день, когда заранее понятно, что Вини не в форме, он выйдет в старте, а первой заменой из тройки атаки уберут не его или Мбаппе – а Родриго. Команда снова уступит, стадион затихнет. Все – игроки, болельщики, сам наставник – всё будут понимать: этот провал Карло уже не сможет пережить. Следующая сцена – Анчелотти где-то на кухне со своей женой. Из разговора мы узнаем, что он уволен. Когда Карло звонит его знакомый журналист с предложением записать интервью, итальянец отказывается со словами: «Мне нечего сказать. Я делал то, что было нужно». Конец. Между событиями необходимо будет органично вписать рефлексию главного героя, который спокоен на публике – и нервничает, когда его никто не видит, потому что совсем не переживать никак эмоции после таких неудач просто невозможно. Главная роль – Брайану Крэнстону («Во все тяжкие»). Диалоги напишет Аарон Соркин («Социальная сеть», «Суд над чикагской семеркой»). А компенсацию Пересу за изображение его в негативном свете в нашем фильме заплатит Илон Маск: другие просто не потянут такую крупную сумму.