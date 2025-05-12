Людмила Киченок завершила выступление на престижном турнире в Риме

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступление в парном разряде на грунтовом турнире WTА 1000 в Риме, Италия.

Во втором раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в упорном трехсетовом поединке уступили тандему Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды).

Теннисистки провели на корте 1 час и 59 минут. Это была первая встреча тандемов.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/8 финала

Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) [8] - София Кенин (США) / Людмила Киченок (Украина) – 7:6 (7:4), 4:6, 10:7