Людмила Киченок завершила выступление на престижном турнире в Риме
Украинка вместе с Софией Кенин уступили тандему Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступление в парном разряде на грунтовом турнире WTА 1000 в Риме, Италия.
Во втором раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в упорном трехсетовом поединке уступили тандему Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды).
Теннисистки провели на корте 1 час и 59 минут. Это была первая встреча тандемов.
WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/8 финала
Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) [8] - София Кенин (США) / Людмила Киченок (Украина) – 7:6 (7:4), 4:6, 10:7
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