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WTA
12 мая 2025, 14:09 | Обновлено 12 мая 2025, 14:18
197
0

Людмила Киченок завершила выступление на престижном турнире в Риме

Украинка вместе с Софией Кенин уступили тандему Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс

12 мая 2025, 14:09 | Обновлено 12 мая 2025, 14:18
197
0
Людмила Киченок завершила выступление на престижном турнире в Риме
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступление в парном разряде на грунтовом турнире WTА 1000 в Риме, Италия.

Во втором раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в упорном трехсетовом поединке уступили тандему Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды).

Теннисистки провели на корте 1 час и 59 минут. Это была первая встреча тандемов.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/8 финала

Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) [8] - София Кенин (США) / Людмила Киченок (Украина) – 7:6 (7:4), 4:6, 10:7

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WTA Рим Людмила Киченок София Кенин Эйжа Мухаммад Деми Схюрс
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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