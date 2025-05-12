Металлург Запорожье – Минай – 2:1. Видео голов и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Металлург» Запорожье – «Минай». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.

«Металлург» активно провел первый тайм и дважды поразил ворота соперника. Авторами голов стали Дмитрий Иродовский и Андрей Близниченко.

После перерыва Антон Демченко сократил отставание. Но уйти от поражения «Минаю» так и не удалось.

Для «Металлурга» эта победа стала второй подряд. И обе команда одержала после смены тренерского штаба.

Первая лига. Группа Выбывание. 10 мая

«Металлург» Запорожье – «Минай» – 2:1

Голы: Иродовский, 14, Близниченко, 37 – Демченко, 52.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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