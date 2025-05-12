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  4. Металлург Запорожье – Минай – 2:1. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
12 мая 2025, 14:09 |
57
0

Металлург Запорожье – Минай – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Металлург» одержал вторую победу подряд

12 мая 2025, 14:09 |
57
0
Металлург Запорожье – Минай – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Металлург

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Металлург» Запорожье – «Минай». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.

«Металлург» активно провел первый тайм и дважды поразил ворота соперника. Авторами голов стали Дмитрий Иродовский и Андрей Близниченко.

После перерыва Антон Демченко сократил отставание. Но уйти от поражения «Минаю» так и не удалось.

Для «Металлурга» эта победа стала второй подряд. И обе команда одержала после смены тренерского штаба.

Первая лига. Группа Выбывание. 10 мая

«Металлург» Запорожье – «Минай» – 2:1

Голы: Иродовский, 14, Близниченко, 37 – Демченко, 52.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Металлург Запорожье Минай чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Дмитрий Иродовский Андрей Близниченко Антон Демченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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