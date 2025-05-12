Металлург Запорожье – Минай – 2:1. Видео голов и обзор матча
«Металлург» одержал вторую победу подряд
В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Металлург» Запорожье – «Минай». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.
«Металлург» активно провел первый тайм и дважды поразил ворота соперника. Авторами голов стали Дмитрий Иродовский и Андрей Близниченко.
После перерыва Антон Демченко сократил отставание. Но уйти от поражения «Минаю» так и не удалось.
Для «Металлурга» эта победа стала второй подряд. И обе команда одержала после смены тренерского штаба.
Первая лига. Группа Выбывание. 10 мая
«Металлург» Запорожье – «Минай» – 2:1
Голы: Иродовский, 14, Близниченко, 37 – Демченко, 52.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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