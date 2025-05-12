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  4. Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 мая 2025, 13:21 |
684
0

Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме

12 мая 2025, 13:21 |
684
0
Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

12 мая украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/8 финала украинка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Поединок состоится пятым запуском на Campo Centrale. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Бьянки Андрееску, либо против Чжэн Циньвень.

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры...

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смотреть онлайн Арина Соболенко Марта Костюк WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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