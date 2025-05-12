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  4. «Почему странный выбор?» Леоненко назвал двух тренеров для Полесья
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 13:41 |
1997
0

«Почему странный выбор?» Леоненко назвал двух тренеров для Полесья

Бывший нападающий сборной Украины хочет видеть в Житомире или Заварова или Бессмертного

12 мая 2025, 13:41 |
1997
0
«Почему странный выбор?» Леоненко назвал двух тренеров для Полесья
Виктор Леоненко

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, кого хотел бы увидеть во главе житомирского «Полесья».

– Заварова или Бессмертного.

– Странный выбор.

– Почему? Они хорошие тренеры и досконально знают наш футбол. Бессмертный уже давно работает, но ему не везет, его вечно обманывают. Когда вывел ФК «Полтава» в УПЛ, то президент закончил и разогнал команду.

– Но Заваров давно уже не тренировал.

– Какая разница, он же в «Динамо» сидит! Может, поэтому его и не возьмут, а возможно, он и сам уже не хочет тренировать.

Ранее Виктор Леоненко прокомментировал увольнение Имада Ашура из житомирского «Полесья».

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Виктор Леоненко Полесье Житомир Александр Заваров Анатолий Бессмертный Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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