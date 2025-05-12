«Почему странный выбор?» Леоненко назвал двух тренеров для Полесья

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, кого хотел бы увидеть во главе житомирского «Полесья».

– Заварова или Бессмертного.

– Странный выбор.

– Почему? Они хорошие тренеры и досконально знают наш футбол. Бессмертный уже давно работает, но ему не везет, его вечно обманывают. Когда вывел ФК «Полтава» в УПЛ, то президент закончил и разогнал команду.

– Но Заваров давно уже не тренировал.

– Какая разница, он же в «Динамо» сидит! Может, поэтому его и не возьмут, а возможно, он и сам уже не хочет тренировать.

Ранее Виктор Леоненко прокомментировал увольнение Имада Ашура из житомирского «Полесья».