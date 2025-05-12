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  4. ЛЕОНЕНКО: «Президентов просто обманывают! Можно было тренера с Марса взять»
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 12:48 |
918
2

ЛЕОНЕНКО: «Президентов просто обманывают! Можно было тренера с Марса взять»

Бывший нападающий сборной Украины прокомментировал увольнение Имада Ашура из «Полесья»

12 мая 2025, 12:48 |
918
2
ЛЕОНЕНКО: «Президентов просто обманывают! Можно было тренера с Марса взять»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал увольнение главного тренера житомирского «Полесья» Имада Ашура.

– Сегодня «Полесье» уволило Ашура. Что думаете по этому поводу?

– Я думаю, как и все нормальные люди – Ашура вообще не стоило приглашать. Кого он тренировал и что доказал? С таким же успехом можно было тренера с Марса пригласить. Насколько я помню, Ашур является ставленником знаменитого и прогрессивного PASS. Я бы за этот прогрессивно-проактивный футбол его давно бы уже уволил – «полуфланги», «контрпрессинги», «25-е зоны». Наварганили разных слов, а играть лучше не стали. Президентов просто дурят! Такое ощущение, что президентам наших клубов по 15 лет.

– Странно, что его уволили за 2 тура до конца чемпионата. Это делалось для психологической встряски команды или просто лопнуло терпение?

– Вот это как раз непрофессионально, когда президенты увольняют тренеров за 2-4 тура до финиша чемпионата. Это говорит о том, что в «Полесье» аматоры работают. А кто же принял «Полесье», не Шевчук ли случайно?

– Александр Максимов, который тренировал команду U-19.

– Ясно, а я думал Шевчук. Славик у нас активный, поэтому я бы не удивился. Где он только не был: и в «Олимпике», и в «Вересе», и в «Рухе», и машины из Англии пригонял для ВСУ. Славик просто везде. Я над ним шучу, говорю: «Зачем ты себе за миллион долларов дом в Киеве купил, если дома почти не бываешь?».

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Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Markus Bob
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Муґунот Уух
п*здун товстий
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