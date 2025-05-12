Жребий Финала Кубка Билли Джин Кинг. Украина получила первого соперника
В 1/4 финала сине-желтые встретятся с командой Испании
12 мая состоялась жеребьевка финального этапа Кубка Билли Джин Кинг 2025.
В финальном турнире возьмет участие и женская сборная Украины по теннису, которая выиграла квалификационную группу у команд Польши и Швейцарии.
В четвертьфинале украинки встретятся со сборной Испании. Если Украина сумеет преодолеть первую стадию плей-офф, то в полуфинале поборется против победителя противостояния Италия – Китай.
Четвертьфиналы в нижней части сетки: Казахстан – США, Япония – Великобритания.
Финальный турнир КБДК-2025 состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь. Украина впервые в истории выступит в финальной часте Кубка Билли Джин Кинг.
Жеребьевка финального турнира КБДК-2025:
Верхняя часть сетки
Италия [1] – Китай
Испания [4] – Украина
Нижняя часть сетки
Казахстан – США [3]
Япония – Великобритания [2]
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